"Vazura, pun si kao brod, vadi 1.500.000 evra!" Lalatović otkrio kog igrača hoće u Partizanu!

Nenad Lalatović želi da Partizan ispuni želju Aleksandru Stanojeviću.

Izvor: MN PRESS

Partizan je novu sezonu u srpskom fudbalu počeo pobjedom nad Napretkom (1:0) golom Mateuša Saldanje u nadoknadi vremena, ali trener Aleksandar Stanojević nije bio zadovoljan igrom svog tima. Isticao je prethodnih dana da im je falilo malo prostora za pripreme, a očigledno da nisu dovedena ni sva pojačanja - na kupovinu Ifeta Đakovca pokušao je da utiče i Nenad Lalatović!

Temperamentni trener koji je sjedio na klupi brojnih srpskih klubova sada je poslao poruku generalnom direktoru Partizana Milošu Vazuru. Od njega očekuje da zavuče ruku u džep, izvuče neophodan novac, plati obeštećenje timu iz Bačke Topole i Aleksandru Stanojeviću ispuni jednu od najvećih ljetnih želja. U svom stilu, Lalatović je to uradio na neobičan način.

"Partizan mora još da se pojača. I dalje im nedostaje stub odbrane kao prošle godine. Mora to Stanoje da dovede. Da sam na Stanojevom mjestu, doveo bih Đakovca. On je moj ljubimac.. Veoma ga cijenim. Evo moje poruke za Vazuru: Dovedi Stanojeviću Đakovca! Dakle, ovako, da me bolje čuje - Vazura, Vazurko, Vazurkice, pun si kao brod, vadi milion i po evra i dovedi Stanoju Đakovca. Prodali su Baždara za 3,5 miliona evra, neka čovjeku dovedu top igrača. I ostaće im još dva. Stanojević ima snagu, najveće je ime u Partizanu. Neka naredi da mu dovedu Đakovca", rkeao je Nenad Lalatović.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nekadašnji kapiten i trener Crvene zvezde iskoristio je priliku da još jednom istakne kvalitete trenera crno-bijelih. Ponovio je da je Aleksandar Stanojević najbolji trener u Superligi, a istakao je i zašto ga posebno cijeni.

"Što se Saleta tiče, znam kako mu je. Daje sebe do srži, uvijek je na 200 odsto. Svi su protiv njega, kao i protiv mene. On nervira ljude jer se bori za svoj klub, kao što ja to radim. On je najveće pojačanje Partizana i mnogo mi je drago što se vratio u srpski fudbal. Daj Bože da u našoj ligi ima više Stanojevića i više Lalatovića...", rekao je trener koji ovih dana čeka naredni angažman.

(MozzartSport/MONDO/D. N.)