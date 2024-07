Trener crno-bijelih nezadovoljan: Ovo nije Partizan!

Trener igrača Partizana bio je izuzetno nezadovoljan onim što je vidio na otvaranju sezone od svog tima.

Nije se Partizan proslavio na otvaranju sezone, savladali su crno-bijeli Napredak 1:0 i to golom Mateuša Saldanje u 93. minutu. Iako je duel igran na stadionu "JNA" Partizan je nominalno bio gost, a uz sve ovo tim iz Humske je od 67. minuta imao igrača više na terenu. Poslije utakmice i pored tri osvojena boda nije imao zbog čega da bude zadovoljan Aleksandar Stanojević.

"Nije to ni blizu Partizan kakav želimo, daleko smo još, nismo ni blizu do toga kako treba da igramo. Hvala navijačima koji su bili uz nas. koji su nam pomogli, iznijeli ovu utakmicu. Oni i igrači su pokazali karakter, ali je to daleko od onoga što mi očekujemo. Žao mi je zbog navijača koji su došli u jednom dobrom broju, jedna pozitivna atmosfera i puno im hvala na tome. A mi moramo mnogo, mnogo, mnogo bolje jer ovo nije Partizan", rekao je on za "Arenu sport poslije meča.

Upitan je šta je falilo da se njegov tim prikaže u boljem svjetlu i da na lakši način dođe do trijumfa. "Nedostaje nam ritma, brzine u igri, direktnosti, jednostavno sve nam nedostaje. Mora mnogo, mnogo bolje, mnogo više da radimo. Bojao sam se da će ovako biti i bio sam u pravu. Opet svaka čast momcima, istrajali su do kraja. želeli, nagrađeni smo za to, ali nije to to", istakao je Stanojević i dodao: "Motiv više nam je gol koji smo dali, motiv više su nam navijači koji su bili uz nas koji su nam pomagali, bodrili nas, to nam je motiv više i obaveza Partizana i nas da moramo to da vratimo na terenu i da budemo mnogo bolji!"

Bivši trener i fudbaler Partizana Goran Stevanović je poslije poraza svog tima istakao da mu je žao zbog rezultata koji je na kraju stajao na semaforu, ali da ima zbog čega da bude zadovoljan.

"Ovaj poraz boli baš, jer ne samo da smo se dobro branili nego smo dobro igrali, imali smo i posjed, mogu da budem zadovoljan svim osim sa rezutlatom, Ai dobro, ponekad i pobjeda može da uplaši, a poraz da ti da nadu. Nama poraz zaista daje nadu i siguran sam da ćemo pozitivno izaći iz ovoga. Sigurno da je prva utakmica neizvenost, jer počinješ i ne znaš gdje si, šta si i kako to ide. Mi smo pokazali karakter i pravo lice, da od ove ekipe može da se očekuje nešto. Siguran sam da ova ekipa ne mora da strahuje za budućnost". istakao je popularni Plavi.

