Šekil O'Nil pobjesnio zbog otkaza treneru Nikole Jokića: "Imam poruku za sve vas idiote"

Šekil O'Nil reagovao poslije odluke Denvera da smijeni Majkla Melouna, do sada jedinog trenera u NBA ligi s kojim je radio Nikola Jokić.

Izvor: YouTube/House of Highlights/Denver Nuggets/Screenshot

Denver je otpustio Majkla Melouna poslije deset godina, uprkos tome što je 2023. donio prvi šampionski prsten u Kolorado. Kako se može čuti, atmosfera u svlačionici Nagetsa bila je loša već neko vrijeme, frustriran je bio i Nikola Jokić zbog nezalaganja, dok je tinjao i sukog Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta koji je takođe dobio otkaz.

Odluka je mnoge ipak iznenadila, pošto se ne dešava često da klubovi otpuste trenera i generalnog menadžera na tri utakmice do kraja regularnog dijela sezone, posebno kada ste u plej-ofu. Trenutno, Denver je na četvrtom mjestu i može da skoči do trećeg ili da padne na osmo, ali očigledno Džoš Krenke nije želio da "preuzme taj rizik" i da odluku donosi u odnosu na rezultate, što nije baš tipično u NBA ligi.

Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Zato je zasmetalo i legendarnom Šekilu O'Nilu koji je bio veoma oštar prema Nagetsima: "Voleio bih iskreno da je ovo urađeno malo profesionalnije", rekao je uživo u programu kada su stigle vijesti.

"Majkl Meloun je najuspješniji u istoriji Denvera, osvojio je titulu, a mogao je još jednu ove sezone. Potencijalno je mogao. Morate da imate prednost domaćeg terena i to sada imate u ovom trenutku. Zato, poruka za sve vas idiote tamo koji mislite da sve mora da ide glatko da biste osvojili titulu - to nije tačno", naglasio je Šek.

Šekil O'Nil o otkazu Majklu Melounu Izvor: Youtube / House of Highlights

Na ličnom primjeru objasnio je da se rijetko dešavalo da sve funkcioniše cijele godine: "To prosto nije tačno. Ja vam mogu to reći sa sigurnošću. Moja prva titula je bila glatka sezona. Druga uopšte nije bila glatka. Treći je bio težak, a kada sam osvojio titulu sa Majamijem, bili smo užasni cijele godine. Trebalo je da ga puste do kraja sezone i da vide šta će biti", objasnio je O'Nil i dodao da je čitave godine imao problema sa povrijeđenim igračima i da je i to faktor koji ne treba ignorisati.

Prema njegovim riječima, dobro je što je Meloun "ribao svoje igrače" zbog loših igara, da pamti da su i njemu to radili Pet Rajli i Fil Džekson, na šta mu je objašnjeno da postoji velika razlika - igrači Denvera su spuštali glave poslije toga, nije bilo reakcije, što je dobar znak da se stvari neće popraviti.

Ipak, sezona i dalje traje i vidjećemo šta može da promijeni Dejvid Adelman koji će biti vršilac dužnosti trenera, poslije čega će se doneti odluka o novom šefu. Možda to bude i on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:12 Nikolu Jokića pitaju da li slavi katolički Božić Izvor: YouTube/DNVR Sports Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)