Loža na stadionu Partizana od danas nosi ime legendarnog golmana iz Mostara!

Dio stadiona Partizana sada će ponijeti ime po Ivanu Ćurkoviću!

Izvor: dušan ninković/mondo

U petak 19.7.2024.godine, na zapadnom dijelu stadiona JNA, svečano je otvorena centralna loža, koja je ponijela ime po legendarnom golmanu Partizana, francuskog Sent Etjen i bivše Jugoslavije-Ivana Ćurkovića.

Ćurković je u karijeri igrao za Velež iz Mostara, Partizan i Sent Etjen. U Sent Etjenu je nastupao zajedno sa Mišelom Platinijem, a klub je tih godina bio u vrhu francuskog fudbala i plasirao se u finale Kupa evropskih šampiona u sezoni 1975/76. Pripadao je generaciji Partizanovih beba, koja je 1966 godina igrala finale Kupa evropskih šampiona sa Real Madridom. Prisutnim gostima i medijima obratio se i slavni golman, danas počasni predsjednik Partizana Ivan Ćurković.

"Dame i gospodo, uvaženi članovi UO FK Partizan, hvala vam na ovom jedinstvenom i velikom priznanju koje ste mi dodijelili. Ovog dana, prošlog mjeseca, navršilo se 60 godina, te daleke 1964. godine kada sam došao u Partizan i Beograd i potpisao prvi ugovor. Na sve te godine sam veoma ponosan, jer moja saradnja i relacije sa FK Partizan su bile bliske, bez ijedne mrlje, nesporazuma i problema. Obavljao sam dugo godina važne funkcije u FK Partizan i JSD, sarađivao sa izuzetnim ljudima i naučio mnogo od njih. To me je još više zbližilo Partizanu. Dolazak u Partizan je moj najbolji životni potez. Zašto to govorim? Zato što znam kako se moja sportska i društvena karijera razvijala u Partizanu, Srbiji i inostranstvu. Temelj je bio napravljen ovdje, on mi je dao sigurnost, znanje i hrabrost, da vidim i vodim moju sportsku i društvenu karijeu na najbolji način. Hvala još jednom i živio Partizan", poručio je Ćurković. Pogledajte kako će izgledati loža Ivan Ćurković: