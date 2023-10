"Kad smo mi devedesetih uzimali, Zvezda nije". Ivan Ćurković: Sad je obrnuto, ali...

Legenda kluba iz Humske Ivan Ćurković pričao je o Partzanu, Crvenoj zvezdi, titulama...

Izvor: MN PRESS

Ivan Ćurković, bivši predsjednik Partizana i legenda kluba pričao je emotivno o crno-bijelima na 78. rođendan kluba. Ne zaboravlja period u voljenom klubu, kako iz igračkih dana, tako i onih koji su bili van terena. Prisjetio se i kako je sve to izgledalo iz njegovog ugla. Nosio je taj dres od 1964. do 1972 godine i sa klubom je igrao i u finalu Kupa šampiona kada je Real Madrid na kraju slavio.

Stigao je u klub prije 59 godina i od tada je veran. "Dolazak u Partizan je najbolja odluka o mom životu. Partizan je bio temelj moje karijere i svega što je potom uslijedilo", rekao je Ćurković gostujući u podkastu Partizana. Prisjetio se i jednog detalja sa Milutinom Šoškićem. "U Pragu smo igrali protiv Sparte Prag u četvrtfinalu, ja sam branio u toj utakmici koju smo izgubili 4:1, Šoškić se povrijedio prije te utakmice. U revanšu mi je trener Gegić rekao 'ti ćeš braniti, da završiš to', na šta sam ja odgovorio 'nemojte molim vas, ako je Šoškić zdrav neka brani'. To je bio dalekosežan potez, protiv Sparte nije imao nijedan šut, ali Šoškić je kasnije bio junak protiv Mančestera, ja ne bih mogao tako da branim, on je ipak bio iskusniji."

Kao predsjednik crno-bijelih, Ivan Ćurković je postavio temelje modernog Partizana. Za vrijeme njegovog mandata izgrađen je sportski centar Teleoptik, upravna zgrada na stadionu, čak je i izgradnja novog stadiona bila maltene završen posao. U prvi plan ističe Teleoptik. "To je bio veliki potez, za to je posebno zaslužan bio Žarko Zečević. Dugo smo razgovarali o toj ideji, on je bio sto posto siguran da će to biti uspješan projekat. Partizan je to finansirao, nije niko drugi. Ponavljam, sportski centar za nas znači izuzetno mnogo i dan danas. Istorija je pokazala da djeca iz naše škole donose najviše uspjeha Partizanu."

Partizan šest godina nije osvojio titulu, ali Ćurković vjeruje da bi to moglo da se promijeni: "Kada smo mi devedesetih osvajali titule, Zvezda ih nije osvajala, sada je obrnuto. Ali, doći će naš period, dolazi nova generacija, novi mladi igrači, to se trenutno dešava. Dobro smo krenuli, prvi smo u šampionatu, nadam se da će uslijediti period Partizanove dominacije, uz dobre rezultate u Evropi", zaključio je Ćurković.