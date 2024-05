Održana "Crvena noć" Veleža! Ivan Ćurković: Mostarski temelji me izveli na pravi put

Oko četiri stotine gostiju, u mostarskom Blagaju održana je tradicionalna "Crvena noć" Fudbalskog kluba Velež.

Izvor: FK Velež

Veležovoj večeri su se odazvali brojni nekadašnji fudbaleri među kojima i Enver Marić, Ivan Ćurković, Blaž Slišković, Vukašin Petranović, Anel Karabeg, Veselin Đurasović, Velibor Pudar, te igrači prvih poslijeratnih generacija. Posebno je spektakularan doček bio za današnje igrače i stručni štab, koji su na samom početku "Crvene noći" defilovali salom uz ovacije prisutnih, prenio je "Dnevni avaz".

Ćurković je Mostarac koji je postao legenda beogradskog Partizana, nekadašnji selektor Jugoslavije i funkcioner srpskog fudbala, a bio je i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije.

"Svaki znak pažnje i prijateljstva koji dolazi iz mog grada i moje prve sportske ljubavi Veleža, za mene je poseban. Te uspomene se nikad ne mogu potisnuti. To su sretne godine moje mladosti. Temelji koje sam gradio ovdje bili su čvrsti, stameni i pozitivni. Pratili su me u odrastanju i izveli na pravi put. Ponosan sam što je Mostar moja ljubav i ne prođe nijedna godina da se bar jednom vratim gradu za koji me vežu najljepša osjećanja. Veležu želim puno uspjeha", rekao je Ćurković u govoru na "Crvenoj noći".

Podsjetimo, Velež je ove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine osigurao nastup u evropskim takmičenjima, a u subotu od 16.00 gostuje ekipi Širokog Brijega u Čitluku.