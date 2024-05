"Dronovi nadlijeću stadion već četvrti put!" Predsjednik Veleža o oštećenju stadiona: Tu nećemo trenirati 15 dana

Senad Kevelj govorio je o oštećenju travnjaka koji je posut kiselinom.

Izvor: Anadolija/Željko Miličević

Fudbalski klub Velež našao se, neočekivano, u ogromnom problemu.

U jeku navijačkog "rata" između pristalica Veleža i Zrinjskog, nepoznati počinioci su u nedjelju oštetili travnjak stadiona "Rođeni", koji je posut kiselinom koja je na teren bačena iz drona, a o ovom problemu je za Radio Gradska mreža govorio predsjednik Veleža Senad Kevelj.

"Nemamo ni mi precizne informacije do kraja. Ono što je evidentno jeste da je teren oštećen i da je posuta neka kiselina. Postoje dvije mogućnosti, a to su da je u poslijepodnevnim satima dronovima bačena kiselina ili da je ista bačena u noćnim satima. Zaposlenici stadiona su snimili dron koji je kružio iznad i bacao određenu tečnost. Kada se sve to razišlo, vidjeli smo da je teren požutio i da sve više žuti. Što više vremena prolazi, ona poprima svoj puni značaj i mi sada ispred gola imamo to da je teren sav išaran i požutio. Šteta je ogromna. To je hibridni teren", rekao je Kevelj za ovaj radio, a prenio portal Sport 1.

Šteta će, ističe prvi čovjek kluba, biti naknadno utvrđena, a podsjetio je i na to koliko je novca utrošeno da stadion Veleža dobije hibridnu travnatu podlogu.

"U teren na stadionu je uloženo 2.700.000 KM, savez je uložio 2.200.000, a lokalna zajednica 550.000 KM. Ukupna šteta će se sabirati kada budemo vidjeli koliki će postotak terena biti uništen. Ovo nije prvi put da dronovi dolaze na stadion Rođeni. Imali smo par navrata da po dva sata iznad stadiona budu dronovi. Mi sve to sve snimili i prijavili policiji, a nikad nismo imali povratnu informaciju. Policija je bila i napravila uviđaj. Bili su to inspektori i obični policajci. Oni se uredno odazovu i konstatuju, uredno se to zavede i u bilten, ali se nikad nije uradilo ništa po tome, barem da mi znamo. Ovo nije prvi put, već četvrti put da se ovo dešava, samo je sada sa štetom. To nisu mali obični dronovi. To je ogroman dron sa svjetlima, reflektorom, ozbiljan dron, dva-tri metra prečnika. Ko to pušta, a da niko to ne evidentira? Meni stvarno nije jasno. Tako mogu i eksploziv baciti", rekao je Kevelj.

U naredne dvije sedmice Velež sigurno neće trenirati na ovom travnjaku, a veliko je pitanje da li će moći da ugosti GOŠK na istom mjestu 19. maja.

"S obzirom na oštećenja, Velež neće moći trenirati na glavnom terenu, a vidjećemo da li ćemo moći dai igramo prvenstvene utakmice na svom stadionu. Trava je ta koja taj teren drži čvrstim i jakim. Oštećenjem nje, teren postaje rastresit, neuvezan i porozan i pitanje je da li ćemo sljedeću utakmicu za 15 dana moći igrati na svom stadionu. Sigurno nećemo imati nijedan trening u tih 15 dana na njemu. Nadležni iz saveza će utvrditi da li je i koliko trava oštećena. Treniraćemo vjerovatno na stadionu Bjelopoljac i terenu Lokomotive. Možda budemo koristili i stadion u Nevesinju, koji je u odličnom stanju. Na ta tri stadiona će Velež trenirati u narednih 15 dana", istakao je predsjednik Veleža.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)