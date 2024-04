Zrinjski ostaje bez bodova?! "Plemići" pod uslovnom kaznom - šta će reći Disciplinska komisija FS BiH?

Mostarski klub mogao bi da se suoči i sa oduzimanjem od 3 do 9 bodova.

Mostarski derbi odigran ove subote završen je trijumfom Zrinjskog (1:0), a meč je imao i neslavno "treće poluvrijeme".

Po završetku utakmice na stadionu Pod Bijelim brijegom, Ultrasi, najvatrenije pristalice Zrinjskog, ušli su u teren i zaputili se ka službenim prostorijama. Veći broj pripadnika ove navijačke grupe zaustavila je specijalna policija, došlo je do kraćeg sukoba ali se situacija brzo smirila.

Problem za Zrinjski u ovoj situaciji predstavlja činjenica da je, zbog nereda Ultrasa tokom novembarskog gradskog derbija, pod uslovnom kaznom, pa bi nakon večerašnjih incidenata, "plemići" mogli da se suoče i sa, između ostalog oduzimanjem bodova!

Naime, u Članu 62. Disciplinskog pravilnika FS BiH, navedeno je:

"(1) Ako se na stadionu, ili neposredno van stadiona za vrijeme igre, prije i poslije igre, dogode neredi koji su ugrozili fizički integritet učesnika utakmice ili uzrokovali veću materijalnu štetu na stadionu, a organizator utakmice nije preduzeo mjere da spriječi nerede ili ih nije preduzeo u dovoljnoj mjeri, biće kažnjen:

a) klub, novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM i

b) sportski radnik kao odgovorno lice u klubu, novčanom kaznom najmanje 1.000 KM.

(2) Ako se prekršaj iz stava (1) ovog člana okvalifikuje kao teži prekršaj ili ako se ponovi, biće kažnjen:

a) klub, oduzimanjem od 3 do 9 bodova, odnosno od 3 do 9 negativnih bodova i novčanom kaznom od 5.000 KM do 10.000 KM i

b) sportski radnik kao odgovorno lice u klubu, zabranom vršenja funkcije od jedne do dvije godine i novčanom kaznom od 2.000 KM.

Na večerašnjem derbiju, zbog incidenata koji su mu prethodili, nije bilo navijača Veleža, kojima je MUP HNK zabranio dolazak.

(3) Ako su neredi poprimili veću masovnost i prozrokovali takvu materijalnu štetu, pa je došlo do uznemirenja sportske i društvene javnosti i opšte osude, uz izrečene kazne iz stava (1) i (2) ovog člana, može se izreći kazna zabrane igranja pred gledaocima na određenoj tribini/tribinama ili cijelom stadionu ili zabrana igranja na određenom stadionu ili stadionima određenog područja ili zabrana odlaska navijača na gostujuće utakmice i to, u svim slučajevima, od 2 do 6 utakmica."

Podsjetimo, novembarski mostarski derbi prekidan je čak tri puta, zbog čega je utakmica na kraju trajala čak 140 minuta.

Sudija Irfan Peljto prvo je prekinuo meč u 34. minutu nakon što su navijači Zrinjskog priredili veliku bakljadu, a potom ubacivali baklje u teren, da bi nekoliko njih prešlo ogradu i sukobilo se sa redarima.

Peljto je povukao igrače u svlačionicu, a tek kada se sve smirilo, nakon 20-ak minuta meč je nastavljen.

Međutim, tek što su se fudbaleri vratili na teren i krenuli s igrom, uslijedio je novi prekid, ovog puta zbog incidenta na drugoj tribini.

Navijači Veleža istakli su transparent na kojem su bili "svastika", slovo U, Davidova zvijezda i crtež muškog polnog organa.

Ovaj transparent je poslije razgovora igrača Veleža sa njihovim navijačima brzo uklonjen i nastavljen je mostarski derbi u kojem su navijači oba kluba svojim ponašanjem ukrali pažnju glavnim akterima na terenu.

Vidjeli smo do kraja još jedan prekid nakon velike bakljade domaćih navijača, pa se i tom prilikom "potrošilo" nekoliko minuta dok se nije razišao dim i stvorili uslovi za igru.

