Evropski Radnički Feđe Dudića ne zna šta ga je snašlo! (VIDEO)

Železničar iz Pančeva je na nevjerovatan način počeo novu sezonu, pobijedivši kao gost kragujevački Radnički 1923 (2:3)!

Poletio je srpski fudbal! Čekali smo samo tri minuta nove sezone da vidimo prvi gol u Superligi Srbije. Radnički iz Kragujevca je u Leskovcu na novom stadionu "Dubočica" dočekao Železničar iz Pančeva i odmah je tim Feđe Dudića morao da vadi loptu iz mreže!

Glavni protagonista ove akcije bio je kreativni vezista Železničara Branislav Knežević koga dobro znamo iz Superlige. Rođeni Šapčanin je poslije Mačve igrao u Španiji pa se u dresu Železničara vratio u srpski fudbal. Sada je u trećem minutu dobio loptu na sredini terena poslije slobodnog udarca na polovini Pančevaca. Povukao je loptu, zatim vidio Abdela Jusifa na krilu.

Momak iz Gane koji je nastupao i za mlađe selekcije ove države je šutnuo sa boka, bio je opasan, ali je čuvar mreže Radničkog Stojan Leković dobro reagovao. Ipak štoperi njegovog tima se nisu snašli, nisu bili dobro pozicionirani i Branislav Knežević je iz drugog ugla upao i ubacio loptu u mrežu. Pogledajte ovaj pogodak:

Samo deset minuta kasnije bilo je 2:0! Dario Grgić je poslije još jedne polukontre dobio loptu na strani, nije uspjela ofsajd zamka Kragujevčana i "desetka" Železničara je ubacila loptu u suprotan ugao gola Stojana Lekovića.

Poslije nepunih pola sata igre, Kragujevčani su uspjeli da smanje autogolom Nikole Jovanović, ali su gosti do odlaska na odmor postigli i treći pogodak u trećem minutu sudijske nadoknade. Strelac je bio Lazar Romanić.

U nastavku, tim Feđe Dudić je još jednom uspio da smanji zaostatak i to novim autogolom Pančevaca za koji se postarao Matija Mitrović u 53. minutu, ali do kraja Radnički nije uspio da stigne barem do izjednačenja i jednog boda na startu nove sezone.

