"Skandiranje FEĐA OSTANI nije mala stvar!" Sarajlija još jednu sezonu u Radničkom: Nadam se da ćemo se ponovo radovati!

Feđa Dudić produžio je ugovor sa Kragujevčanima poslije istorijskoh uspjeha i plasmana na evropsku scenu.

Feđa Dudić je u tek završenoj superligaškoj sezoni u Srbiji ispisao istoriju sa Radničkim 1923.

Iz zone ispadanja iz lige, trener rođen 1983. godine u Sarajevu uspio je da Kragujevčane odvede na evropsku scenu, zauzimanjem petog mjesta u prvenstvu, pa će tako klub sa stadiona "Čika Dača" predstojećeg ljeta nastupiti u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Malo je nedostajalo da Radnički na kraju sezone bude i četvrti, što bi ga odvelo u drugu kvalifikacionu rundu Lige Evrope, ali daleko od toga da kragujevački superligaš može da bude nezadovoljan. Na kraju, nekako se kao logičan nametnuo produžetak saradnje sa Dudićem, koji će na kormilu ostati i tokom sljedeće sezone.

"Na obostrano zadovoljstvo dogovorili smo saradnju na još godinu dana. Nadam se da ćemo se ponovo zajedno radovati a da ću ja prezentovati klub dostojanstveno kao što sam do sada. Vjerujem da će klub davati maksimalnu podršku kao i do sada jer bez njihove podrške ovo ništa ne bi bilo moguće. Zahvaljujem se direktoru Igoru Konataru i sportskom direktoru Slavku Peroviću na, prije svega, jako dobrom praćenju ekipe i obezbjeđivanju najboljih mogućih uslova koje su mogli da obezbijede. Naravno, hvala i igračima koji su glavni glumci bez kojih ovo bi sve ovo došlo u pitanje. Hvala i navijačima, rekao sam i prije da stvarno imam obavezu prema njima i to sam ispoštovao, pogotovo na dočeku kada su skandirali "Feđa ostani". To nije mala stvar. Pozivam da dolaze na utakmice, da budu naš 12. igrač, da ne moram ja svaku pres konferenciju da pozivam. Želim da to bude jedna učestalost i konstanta i da će se za Evropu tražiti karta više i da ćemo prvi put prezentovati Radnički u što boljem svjetlu", istakao je Feđa Dudić.

Žrijeb drugog kola kvalifikacija obaviće se 19. juna, Radnički 1923 neće imati status nosioca, a neki od potencijalnih rivala su Bašakšehir, Kluž, Legija, Makabi Haifa, AEK, Brendbi...

