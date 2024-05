"Ne pobijedi uvijek bolji, mnogo žalim!" Dudiću je malo bod protiv Partizana: Dominirali smo cijeli meč!

Feđa Dudić nije bio zadovoljan bodom svoje ekipe protiv Partizana.

Radnički je u posljednjim minutima meča ispustio pobedu nad ekipom Partizana! Poveli su sa 2:0, taj rezultat je stajao na semaforu na 15 minuta do kraja meča, a onda su izmjene Alberta Nađa urodile plodom. Prvo je Nemanja Nikolić dao gol za 2:1, a izjednaćio je Nemanja Trifunović za 2:2.

Poslije utakmice trener gostiju Feđa Dudić nije se mirio sa ovim rezultatom. Iako bi svaki bod u duelu sa "vječitima" morao da bude zadovoljavajući za gostujuće ekipe, on žali za ispuštenom pobjedom i četvrtim mjestom na tabeli.

"Hvala svim našim navijačima i navijačima na trgu i koji nas čekaju da dođemo. Međutim jako smo tužni poslije ove utakmice. Imamo 2:0 na 15 minuta do kraja, imamo sve u svojim rukama, a onda primimo gol i totalno se raspadnemo. Igrači koji uđu moraju bolje, moraju više. Sigurno da nismo srećni ovim rezultatom.Kontrolisali smo totalno utakmicu i prvo i drugo poluvrijeme, Partizan se probudio i dobio neku želju. Ovi 'malci' što su ušli čestitam im svaka čast. Sigurno da žalim, da nismo htjeli da se ovako desi, ali takav je fudbal, OK. Čestitam svima, navijačima, klubu, svima na Evropi... Sigurno da nismo zadovoljni, imali smo do 15 minuta do kraja vođstvo i na kraju smo primili dva gola. Nažalost mislim da neće biti dovoljno za četvrto mjesto. U ovom trenutku su emocije malo pomiješane između radosti i nekog žala... Na kraju nismo pobijedili, ne pobijedi uvijek bolji protivnik. Još jednom hvala svima na podršci", rekao je posle meča Feđa Dudić.

Njegov tim će naredne sezone bez obzira na sve igrati u Evropi tj. u kvalifikacijama za Ligu Evrope. To će biti prvi put da Kragujevčani igraju u Evropi u svojoj istoriji, a u Kragujevcu im je priređen doček poslije ove utakmice.

