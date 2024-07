Ovako ne može, pašćemo na prvoj prepreci! Stanojević je ljut: Mora da se mijenja, majstori ne osvajaju titulu!

Aleksandar Stanojević nije krio nezadovoljstvo poslije pobjede protiv Napretka.

FK PARTIZAN

Partizan je uz dosta problema uspio da upiše tri boda na početku nove sezone Superlige. Pobijedio je Napredak u Humskoj u meču koji je igrao zvanično kao gost, jer tim iz Kruševca zbog radova na stadionu svoje mečeve igra u Beogradu. Gol vrijedan pobjede postigao je Mateuš Saldanja u 93. minutu.

Aleksandar Stanojević bio je vidno nezadovoljan poslije trijumfa. Prvenstveno zbog loše igre njegovih pulena.

"Ufff, počeću sa tim prvo. Čestitke Napretku na dobroj igri, hvala navijačima što su nas nosili, što su došli u ovakvom broju. Lijepa atmosferu, žao nam je što se nismo predstavili u dobrom svjetlu, ne u boljem, nego u dobrom. Mučili smo se, nismo bili dobri u presingu, brzini igre, fazi napada. Ovo nije Partizan koji ja želim. Bojao sam se da će biti tako, moja je odgovornost, ja sam ih trenirao tri-četiri nedjelje", počeo je Stanojević.

Nastavio je sa pričom u istom dahu.

"Momci su pokazali želju, karakter, volju, najstariji su izvukli, povukli. Znamo sve, sve nam je jasno, moramo da radimo, da se pokažemo našim navijačima, ovaj grb koji nosimo da ga zaslužimo. Ne možemo ovako da igramo. Mi hoćemo, želja nije sporna, ali želja nije dovoljna u Partizanu. To je nebitno, želju mora da ima svako. Ovaj grb je težak, moramo svi bolje, na čelu sa mnom. Ovo nije put kojim treba da idemo, pašćemo na prvoj prepreci. Jako moramo da radimo, nema kompromisa i to je to. Hvala navijačima još jednom na podršci i atmosferi. Na nama je da se borimo i radimo."

Na pitanje novinara da je djelovao razočarano sa ljudske strane i da se nervirao kraj aut linije je žustro reagovao.

"Kako to mislite razočarano? Nerviram se, zato što smo nemoćni u odbrani i u napadu. Znate moj stil, način igre, furiozno, dinamično, nismo spremni za taj način igre. Nisu igrači ni imali pripremni period kako sam želio. Kad sam htio da treniram tako, po pet-šest igrača nije moglo da prati ritam. Ne možemo da igramo taj ritam, nisam ljudski razočaran. Žao mi je da u tako lijepoj atmosferi, da vratimo navijačima to. Žao mi je sa te strane. Pobijedili smo u 90. minutu, kad pobijedi Nijemac u nadoknadi, onda kažemo da je to njemački stil. Nismo zadovoljni. Moram ipak da ih pohvalim na kraju, iznijeli su cijelu priču."

Izjavu je dao odmah poslije utakmice i istakao je da ne razmišlja ni o čemu drugom osim o dešavanjima u datom momentu.

"U trenutku, ne razmišljam. Iskusan sam trener, profesionalac, uopšte me ne interesuje šta će da bude sutra ili šta je bilo prije pet minuta. Fokusiran sam na momenat koji se dešava, sad razmišljam gdje je i kako je bilo. Idemo na Teleoptik, pa ću da znam koji su problemi bili. Ovako, iz prve, bez ritma, bez furioznosti. Bez toga."

Smeta mu najviše jedan detalj.

"Možemo mi da ne pobijedimo meč, ali mora da puca, da budemo furiozni. Da svaki napad ima šansa, šut, situacija. Može da bude 0:0, ali moramo da budemo agresivniji i furiozni. Dosta igrača nije treniralo, mali Đurđević je tek sad, nije ni odigrao meč. Zahid tek prvi trening imao prije meča, Saldanja sa pola ritma radio, Severina nije ni trenirao. Nije lako. To je moj posao, nema alibija, da me ne razumije neko pogrešno. Ne pričam da bih nekoga, ja sam taj, moj zadatak i moja odgovornost. Ja ću da napravim to sigurno. Moramo ili da pojačamo ritam ili da dodamo igračku selekciju. Nešto moram da promijenimo. Titulu ne osvajaju majstori koji će lagano da igraju. Titula se osvaja kroz ludačku energiju, želju, požrtvovanost. Tako se osvajaju titule, tako si konkurentan. Ovako trala-la, tako se ne osvaja. Dribling i to, ne interesuje me."

Bio je saglasan sa konstatacijom da ekipa mora da promijeni nešto inače će Dinamo Kijev surovo da kazni svaku grešku.

"Tako je, jaka ekipa, pratili smo ih, gledali sve njihove mečeve, sva pojačanja. Poznajemo ih sve, znamo šta da očekujemo. To je kvalitetna utakmica, kao CSKA Moskva, to je taj nivo. Za sad dosta iznad nas u ovom trenutku. Mi smo Partizan, moramo. Uz sve poštovanje svih. Moramo da se izborimo sa svim tim situacijama", zaključio je Stanojević.

Partizan u utorak igra protiv Dinamo Kijeva u poljskom Lublinu meč kvalifikacija za Ligu šampiona.

