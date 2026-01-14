logo
Borac osvojio Kup Republike Srpske: Banjalučani dostigli Igokeu m:tel po broju pehara!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor SRNA
0

Crveno-plavi iz Banjaluke dostigli "igose" po broju osvojenih titula u Kupu Republike Srpske.

Borac osvojio Kup Republike Srpske: Banjalučani dostigli Igokeu m:tel po broju pehara! Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Košarkaški klub Borac iz Banjaluke osvojio je u srijedu uveče Kup Republike Srpske savladavši ekipu Drine Princip Betin iz Zvornika rezultatom 87:66.

Utakmica je odigrana u zvorničkom Sportsko-rekreativnom centru pred oko 2.000 gledalaca.

U prvoj četvrtivi Borac je bio bolji i poveo sa 19:17, dok je na kraju druge četvrtine prednost bila minimalna 39:38.

U trećoj četvrtini izabranici Marka Šćekića su potpuno dominirali i stigli do prednosti od deset poena (65:55).

Utakmica je bila dinamična sa obostranom sportskom željom da se dođe do pobjede i osvoji Kup Republike Srpske.

Zvornička publika je zadovoljna prikazanom košarkom pobjednika ispratila aplauzom, prenijela je agencija "Srna".

U banjalučkoj ekipi najbolji je bio Dušan Makitan sa 24 poena i osam skokova, dok je prvo ime Zvorničana bio Nikola Gajić sa 29 pogodaka.

Podsjetimo, prošle godine, osvajač Kupa RS bili su košarkaši Igokee m:tel, koji su u finalu bili bolji od ekipe Jahorine. To je "igosima" bio rekordni 12. pehar u ovom takmičenju, a Banjalučani su večeras u Zvorniku takođe 12. put osvojili trofej Kupa RS.

Bila je ovo svojevrsna repriza prvog finala Kupa Srpske, koje je odigrano 16. aprila 1994. godine, kada je Borac, takođe slavio.

(MONDO)

Tagovi

KK Borac Kup RS KK Drina Princip

