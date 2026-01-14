Borac osvojio Kup Republike Srpske: Banjalučani dostigli Igokeu m:tel po broju pehara!

Crveno-plavi iz Banjaluke dostigli "igose" po broju osvojenih titula u Kupu Republike Srpske.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Košarkaški klub Borac iz Banjaluke osvojio je u srijedu uveče Kup Republike Srpske savladavši ekipu Drine Princip Betin iz Zvornika rezultatom 87:66.

Utakmica je odigrana u zvorničkom Sportsko-rekreativnom centru pred oko 2.000 gledalaca.

U prvoj četvrtivi Borac je bio bolji i poveo sa 19:17, dok je na kraju druge četvrtine prednost bila minimalna 39:38.

U trećoj četvrtini izabranici Marka Šćekića su potpuno dominirali i stigli do prednosti od deset poena (65:55).

Utakmica je bila dinamična sa obostranom sportskom željom da se dođe do pobjede i osvoji Kup Republike Srpske.

Zvornička publika je zadovoljna prikazanom košarkom pobjednika ispratila aplauzom, prenijela je agencija "Srna".

U banjalučkoj ekipi najbolji je bio Dušan Makitan sa 24 poena i osam skokova, dok je prvo ime Zvorničana bio Nikola Gajić sa 29 pogodaka.

Podsjetimo, prošle godine, osvajač Kupa RS bili su košarkaši Igokee m:tel, koji su u finalu bili bolji od ekipe Jahorine. To je "igosima" bio rekordni 12. pehar u ovom takmičenju, a Banjalučani su večeras u Zvorniku takođe 12. put osvojili trofej Kupa RS.

Bila je ovo svojevrsna repriza prvog finala Kupa Srpske, koje je odigrano 16. aprila 1994. godine, kada je Borac, takođe slavio.

(MONDO)