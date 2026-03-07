Katastrofalna vijest za Denver i Nikolu Jokića: Zbog ove povrede bi mogli da ostanu bez NBA titule

Povreda Džamala Mareja još je veći problem za Denver Nagetse od debakla protiv Njujork Niksa na svom parketu.

Izvor: X/New York Basketball

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su težak poraz od Njujork Niksa (142:103) u noći između petka i subote, a srpski centar Nikola Jokić ostao je sam da se bori protiv gostiju iz Istočne konferencije. Na ovaj debakl veliki uticaj imala je i povreda Džamala Mareja, drugog najboljeg igrača tima iz Kolorada i dugogodišnjeg najboljeg saigrača Nikole Jokića.

U finišu druge dionice, dok je igrao odbranu i pokušavao da spriječi akciju Njujorka, Džamal Marej je išao unazad i tom prilikom nagazio na stopalo Nikole Jokića. Izvrnuo je zglob tom prilikom, a zna se koliko takve povrede mogu da budu neugodne. Marej je ostao da leži ispod koša, a teren je napustio tek uz pomoć saigrača koji su mu pomogli i ispratili ga u svlačionicu. Pogledajte kako se to desilo:

Kanađanin se nije vraćao na parket jer nije ni bilo potrebe da se tako nešto desi, a o stepenu njegove povrede tek treba da se oglasi klub. Nešto duži izostanak Džamala Mareja mogao bi da uništi šampionske snove Denvera ove sezone, jer je tim iz Kolorada uništen povredama koje ih prate tokom posljednjih nekoliko mjeseci. Praktično svi nosioci igre koje trener Dejvid Adelman ima u timu propuštali su mečeve u ovoj sezoni.

Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić povredio se na sličan način prilikom kontakta sa saigračem Spenserom Džounsom, a nakon toga je pauzirao mjesec dana i ugrozio svoje šanse da se domogne MVP nagrade za mečeve u ligaškom dijelu sezone. Takođe, povrede su u prethodnom periodu mučile Arona Gordona, Kristijana Brauna, Kamerona Džonsona, Džulijana Stroutera...

