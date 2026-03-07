logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katastrofalna vijest za Denver i Nikolu Jokića: Zbog ove povrede bi mogli da ostanu bez NBA titule

Katastrofalna vijest za Denver i Nikolu Jokića: Zbog ove povrede bi mogli da ostanu bez NBA titule

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Povreda Džamala Mareja još je veći problem za Denver Nagetse od debakla protiv Njujork Niksa na svom parketu.

Povrijedio se Džamal Marej Izvor: X/New York Basketball

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su težak poraz od Njujork Niksa (142:103) u noći između petka i subote, a srpski centar Nikola Jokić ostao je sam da se bori protiv gostiju iz Istočne konferencije. Na ovaj debakl veliki uticaj imala je i povreda Džamala Mareja, drugog najboljeg igrača tima iz Kolorada i dugogodišnjeg najboljeg saigrača Nikole Jokića.

U finišu druge dionice, dok je igrao odbranu i pokušavao da spriječi akciju Njujorka, Džamal Marej je išao unazad i tom prilikom nagazio na stopalo Nikole Jokića. Izvrnuo je zglob tom prilikom, a zna se koliko takve povrede mogu da budu neugodne. Marej je ostao da leži ispod koša, a teren je napustio tek uz pomoć saigrača koji su mu pomogli i ispratili ga u svlačionicu. Pogledajte kako se to desilo:

Kanađanin se nije vraćao na parket jer nije ni bilo potrebe da se tako nešto desi, a o stepenu njegove povrede tek treba da se oglasi klub. Nešto duži izostanak Džamala Mareja mogao bi da uništi šampionske snove Denvera ove sezone, jer je tim iz Kolorada uništen povredama koje ih prate tokom posljednjih nekoliko mjeseci. Praktično svi nosioci igre koje trener Dejvid Adelman ima u timu propuštali su mečeve u ovoj sezoni.

Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić povredio se na sličan način prilikom kontakta sa saigračem Spenserom Džounsom, a nakon toga je pauzirao mjesec dana i ugrozio svoje šanse da se domogne MVP nagrade za mečeve u ligaškom dijelu sezone. Takođe, povrede su u prethodnom periodu mučile Arona Gordona, Kristijana Brauna, Kamerona Džonsona, Džulijana Stroutera...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver košarka NBA liga Džamal Marej

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC