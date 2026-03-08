Za kraj - trijumf: Borac srušio Portugalce u Bukureštu, za treće mjesto na turniru Nordijske lige

Crveno-plavi su savladali ekipu Sportinga na kraju takmičenja.

Vaterpolisti Borca zauzeli su treću poziciju na turniru Nordijske lige, koji se od petka do nedjelje igrao u Bukureštu.

Nakon što ih je u prvom kolu porazio domaćin Rapid (25:12), a potom u drugom kolu i španski Rubi nakon peteraca (16:13), crveno-plavi su ove nedjelje trijumfovali nad Sportingom rezultatom 18:17.

Izgubio je Borac prvu četvrtinu (4:6), druga je okončana rezultatom 5:5, da bi se u završnih osam minuta ušlo pri minimalnom vođstvu Borca (15:14), koji je u tom periodu nadoknadio zaostatak od tri gola sa početka četvrtine (9:12).

Igralo se potom “gol za gol“, da bi Borac na nešto manje od dva minuta do kraja meča uspio da se “odlijepi“ na dva gola prednosti (18:16). Rikardo Mendeš je poslije tajm-auta smanjio na 18:17, potom je Sporting nakon izgubljene lopte Borca dobio priliku da “poravna“, ali nije uspio da je iskoristi.

Turnir je na kraju osvojio Rapid, koji je uz maksimalan broj bodova izborio nastup na finalnom turniru u Berlinu.

SVI REZULTATI NA TURNIRU

Rapid – Borac 25:12

Rubi – Sporting 10:8

Sporting – Rapid 9:20

Borac – Rubi 13:16

Borac – Sporting 18:17

Rapid – Rubi 23:14

TABELA: Rapid 9, Rubi 5, Borac 4, Sporting 0.

