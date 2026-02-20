"Nemam društvene mreže, novine ne čitam": Tanjga progovorio o pritisku u Vojvodini pred meč sa Novim Pazarom

Miroslav Tanjga iznio je svoja očekivanja uoči utakmice između Vojvodine i Novog Pazara koji se igra u Novom Sadu u subotu od 16 časova.

Jedan od derbija kola Superlige igraju Vojvodina i Novi Pazar. U Novom Sadu će u subotu od 16 časova taj meč da se odigra na "Karađorđu", a svoja očekivanja od meča iznio je šef struke domaćeg tima Miroslav Tanjga.

"Atmosfera je na jednom nivou, dobili smo tri utakmice zaredom, posebno ova treća je bila važna zbog preokreta. Pokazali smo da imamo karakter i kvalitet i želju za pobjedom i da znamo gdje nam je mjesto i šta nam je cilj. Ali, kao i do sada, ta utakmica je iza nas, okrenuli smo se Novom Pazaru već sutradan. Znamo da nam u goste dolazi stabilna ekipa koja se prošle godine plasirala u kvalifikacije za Konferencijsku ligu ispred nas, što je motiv više za nas. Ako budemo dobro igrali i ako budemo zaslužili tri boda, onda ćemo i da ih osvojimo. Nadam se odličnoj igri, mislim da ekipa mora da bude svjesna momenta u kom se nalazimo. Što se tiče kadrovskih problema, nemamo ih, u međuvremenu smo se pojačali igračem iz Engleske, iz Plimuta (Kornel Suč, prim. aut). Pridružio nam se i Kufre Eta, konkurencija je još jača. Sve je pod kontrolom, ali želimo da tako bude i poslije utakmice", rekao je Tanjga.

Tvrdi da ne dozvoljava nikakvo opuštanje i da je to zabranjeno u Vojvodini.

"Kod nas nema opuštanja i to govorimo od početka sezone, pred svaki meč. Idemo utakmicu po utakmicu. Ne gledamo mnogo tabelu, nju ćemo da gledamo kada dođemo četiri ili pet kola prije kraja. Apelujem svaki trening da nemamo pravo na opuštanje. I više nego dovoljno smo se opuštali prošle sezone. Za sada sve ide kako treba i moramo da ostanemo na tom nekom nivou da nema opuštanja dok ne dođe vrijeme za to."

Ima iskusni stručnjak samo riječi hvale za ekipu Novog Pazara koju sa klupe predvodi Nenad Lalatović.

"Imaju dosta kvalitetnih igrača. Imaju neke kvalitete, kojih smo svjesni, ali i nedostataka kojih smo takođe svjesni. Prije svega gledamo naš kvalitet i mislimo na našu igru, ne prilagođavamo se nijednom protivniku i najviše želimo da gledamo samo sebe. Ako budemo na svom nivou, nećemo imati problem bez obzira s kim igramo."

Na samom kraju je prokomentarisao komentare o pritisku i svemu pred finiš prvenstva.

"Niti imam društvene mreže niti čitam novine, da se ne bih opterećivao. Uvijek će naći neko nešto što nije dobro. Nemamo pritisak osim tog da odigramo dobru utakmicu. Zaslužili smo neke bonuse za koje smo se izborili, ali ne želim da ih gledamo. Daj bože da možemo da ih iskoristimo četiri, pet kola prije kraja i da se onda možda opustimo. Ali, ja ne vidim da mi želimo da se opustimo, već kada obučemo dresove, hoćemo da budemo na visini kao i čitave sezone", zaključio je Tanjga.