Domen Prevc opet slavio u Saporu

Domen Prevc je nakon jednog, upisao i drugi trijumf u Saporu.

Izvor: JENS SCHLUETER / AFP / Profimedia

Iako se skakalo u dalekom Japanu, rano ujutru po našem vremenu, cijela Slovenija je ustala da vidi novu "Domenaciju".

Nakon što je iza sebe prvog dana u Saporu ostavio Nakamuru i Nikaida sada je Domen Prevc pobijedio ispred Rjojua Kobajašija i Danijela Čofeniga.

Skokovima od 136,5 i 137,5 metara nastavio je da diže prednost u generalnom plasmanu Svjetskog kupa i sada djeluje zaista neuhvatljivo. Slovenija zbog njega i sestre Nike nestrpljivo čeka Zimske olimpijske igre u Italiji u februaru.

How did he win this? Domen Prevc is insane#fisskijumping#worldcupsapporopic.twitter.com/XAsMeyTXY0 — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping)January 18, 2026







BONUS VIDEO: