Domen Prevc opet slavio u Saporu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Domen Prevc je nakon jednog, upisao i drugi trijumf u Saporu.

domen prevc turneja četiri skakaonice Izvor: JENS SCHLUETER / AFP / Profimedia

Iako se skakalo u dalekom Japanu, rano ujutru po našem vremenu, cijela Slovenija je ustala da vidi novu "Domenaciju".

Nakon što je iza sebe prvog dana u Saporu ostavio Nakamuru i Nikaida sada je Domen Prevc pobijedio ispred Rjojua Kobajašija i Danijela Čofeniga.

Skokovima od 136,5 i 137,5 metara nastavio je da diže prednost u generalnom plasmanu Svjetskog kupa i sada djeluje zaista neuhvatljivo. Slovenija zbog njega i sestre Nike nestrpljivo čeka Zimske olimpijske igre u Italiji u februaru.



BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:22
Domen Prevc pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Tagovi

Domen Prevc ski skokovi

