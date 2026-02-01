Ovakav skok nismo vidjeli, Slovenac pomjera granice: "Skočio sam u publiku, kao da smo u operi"

Domen Prevc je opet uradio nešto nemoguće, sada je u Vilingenu skočion 155 metara.

Izvor: Instagram/fisskijumping

Zaista je potpuno nevjerovatno ovo što radi Domen Prevc. Nastavio je da dominira, da niže pobjede i u Vilingenu je nakon drugog mjesta u kvalifikacijama izdominirao u obje serije i pobijedio sa 22 boda više od drugoplasiranog.

U prvoj seriji Prevc je skočio 146,5 metara što je samo po sebi bilo sjajno, a onda je u drugoj seriji pomjerio sve granice i skočio 155 metara! Pogledajte ovu dominaciju:

Ren Nikaido je sa skokovima od 145 i 147 metara koji bi mu inače donijeli pobedu sada bio daleko iza na drugom mjestu, a domaći takmičar Karl Gajger je uspio da dođe do podijuma na trećem mjestu. To mu je u zadnji čas donijelo kvalifikaciju na Zimske olimpijske igre koje je zbog loše forme mogao i da propusti.

Šta su rekli heroji?

"Naravno da je uvijek zabavno ovde u Vilingenu. Zaista uživam ovdje i osjećam pritisak na skijama. Ovo su stvari za koje živimo. Volim da idem u operu, a na kraju svake opere pjevačica ide u publiku. Ovo je najveći pokazatelj koliko sam zahvalan publici i mislim da na kraju svi srećni idu kući", rekao je sjajni Domen Prevc.

"Posljednje dvije nedjelje su bile jako produktivne, efektne, napravili smo mnogo koraka u pravom smjeru. Imao sam dva jako dobra skoka i mislim da sam srećan i zahvalan što sam ovo zbacio sa svojih ramena. Da ste me pitali prije tri nedjelje rekao bih da nemam šanse. U sadašnjoj formi ni ne treba da se takmičim jer ne mogu da pratim ostale. Sada stvari izgledaju malo drugačije", rekao je Karl Gajger poslije plasmana na Zimske Olimpijske igre.