Slovenac osvojio svjetsko zlato kao niko ranije: "Dva trofeja mi nisu dovoljna, sad hoću onaj najveći"

Domen Prevc je letio kao niko na svijetu i sada je uspio da osvoji i Svjetsko prvenstvo u ski letovima.

Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Domen Prevc pomera granice iz dana u dan. Ove sezone dominira u Svjetskom kupu, osvojio je Četiri skakaonice, a sada je na impresivan način uzeo zlato na Svjetskom prvenstvu u ski letovima.

Prvog dana u Obersdorfu pred 18.000 gledalaca je podbacio kada je skočio samo 204 metra u prvoj seriji, ali je onda imao skok od 224,5 metra koji ga je pred drugi dan takmičenja doveo ipak na prvo mjesto. Ipak, niko nije očekivao ono što se desilo.

Skočio je 232 metra u trećoj seriji i uspio da doskoči na preko 40 metara viška u odnosu na rivale. U četvrtoj seriji je bukvalno trebalo samo bezbjedno da doleti kako bi potvrdio titulu, a on ne da je to uradio već je imao 222,5 metra. Na kraju je skočio 50 metara više od drugog i osvojio Svetsko prvenstvo sa dominacijom kakva se zaista ne pamti.

Daleko, daleko iza njega na drugom mjestu našao se Norvežanin Marius Lindvik koji je skakao 226,5, 221, 212 i 231,5 metara, a podijum je kompletirao Ren Nikaido sa skokovima od 230,5, 224,5, 221,5 i 222 metra.

"Dugo vremena sam radio da bih došao do ovog rezultata. Osvojio sam Novogodišnju turneju i Svjetsko prvenstvo, sada želim i treću titulu na Zimskim olimpijskim igrama. Nevjerovatna pobjeda, prvi skok nisam imao dobar ali mnoge stvari su uticale na to. Bez obzira na sve, loše vrijeme bilo je uživanje od početka do kraja. Apsolutno sam posvećem takmičenju sutra ekipno, probaću da donesem što više bodova. Tu su Nijemci, Austrijanci, Norvežani, Japanci, biće ozbiljna borba za podijum, ali nadam se što boljem rezultatu", rekao je Domen Prevc nakon osvajanja titule.

Dok Nika Prevc dominira u Svjetskom kupu za dame ove sezone, na kraju prošle sezone oprostio se od takmičenja začetnik trofejne loze Peter. Najstariji brat je bio svetski šampion u ski letovima tri puta - 2016. i 2024. godine u Bad Mitendorfu te 2022. u Vikeršundu. Od toga je 2016. uzeo individualno, a druga dva puta timsko zlato. Uz to ima timsko srebro iz 2018. i individualnu bronzu iz 2014.

Na prethodnom Svjetskom prvenstvu u Ski letovima Štefan Kraft je bio prvi, Andreas Velinger drugi, a bronzu je Slovencima donio Timi Zajc. Zapravo Domen Prevc brani timsko zlato koje je osvojio u timu sa bratom Peterom, Timijem Zajcom i Lovrom Kosom ispred Austrije (Mihael Hajbok, Manuel Fetner, Jan Herl, Štefan Kraft) i Njemačke (Pijus Paške, Karl Gajger, Štefan Laje i Andreas Velinger).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!