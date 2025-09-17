logo
Šulić i trgovci: Cijene u Srpskoj rastu zbog uvoza, a ne zbog povećanja marži 1

Šulić i trgovci: Cijene u Srpskoj rastu zbog uvoza, a ne zbog povećanja marži

Autor Dušan Volaš
1

U Republici Srpskoj bilježi se rast cijena proizvoda koji je vezan za rast cijena na globalnom tržištu i rast uvoznih cijena proizvoda, zaključeno je na današnjem sastanku ministra trgovine i turizma Denisa Šulića sa predstavnicima Privredne komore i trgovaca.

Zašto rastu cijene u Srpskoj? Izvor: Ministarstvo trgovine i turizma RS

Iz Ministarstva trgovine i turizma saopšteno je da je tema sastanka bila analiza kretanja cijena na tržištu Republike Srpske, kao i zajedničkih aktivnosti koje je resorno ministarstvo organizovalo sa privrednom zajednicom u proteklom periodu.

Zaključeno je da se u Republici Srpskoj bilježi rast cijena proizvoda, ali da je uvidom u kretanje cijena utvrđeno da do rasta cijena nije došlo usljed rasta marži nakon prestanka važenja propisa o ograničenju marže, već je rast cijena vezan za rast cijena na globalnom tržištu i rast uvoznih cijena proizvoda.

Učesnici sastanka potvrdili su i zajedničko opredjeljenje za nastavak kampanje "Društveno odgovorni", koju su i građani Republike Srpske ocijenili kao uspješnu.

Dogovoreno je da će u narednom periodu biti dodatno proširen i obuhvat uključenih proizvoda, te pojačana promocija i vidljivost ovih artikala u prodajnim objektima.

SRNA

zole

Vlasnici trgovačkih centara su najveći špekulanti i lihvari a ministri i vlada nijemi posmatrači

