Pas slavi rođendan kao holivudska zvijezda: Torta sa njegovim likom, limuzina i crveni tepih zapalili mreže

Mnogi bi pozavidjeli Lukasu na ovakvoj žurki.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Video snimak koji je za kratko vrijeme premašio milion pregleda zapalio je društvene mreže, a u njegovom centru pažnje našao se pas po imenu Lukas, i to ni manje ni više nego kao prava svjetska zvijezda.

Na snimku se vidi kako je za Lukasov rođendan organizovana prava luksuzna žurka. Specijalno pripremljen crveni tepih prostire se ispred limuzine iz koje Lukas izlazi sa stilom, dok ga okupljeni ljudi fotografišu poput paparaca. Cijeli prizor podsjeća na dolazak slavnih na filmsku premijeru, s tom razlikom što je glavna zvijezda mali slatki pas.

Žurka se nastavlja u veselom tonu, uz prisustvo brojnih Lukasovih prijatelja pasa, koji su zajedno sa njim uživali u slavlju. Vrhunac večeri bila je rođendanska torta sa Lukasovim likom, koja mu je svečano izneta dok su prisutni pevali rođendansku pesmu.

Da je torta pun pogodak, Lukas je jasno stavio do znanja, čim bi se neko približio njegovoj poslastici, pas bi počeo da reži, braneći je kao pravo blago. Komentari ispod videa ne prestaju da se nižu, a korisnici pišu da je Lukas "živeo san", da mu mnogi ljudi mogu pozavidjeti na proslavi, dok neki u šali poručuju da ni sami nikada nisu imali ovakvu rođendansku žurku.

(Mondo.rs)