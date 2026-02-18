logo
Ova tehnika farbanja najbolje sakriva sijede: Trik koji podmlađuje bolje od botoksa

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Tehnika farbanja kose "blending" diskretno prikriva sijede i izrast, pa ne zahtijeva često farbanje. Saznajte zašto posebno pristaje brinetama i kako podmlađuje izgled.

Blending farbanje kose Izvor: CGN089/Shutterstock

  • "Blending" tehnika pramenovima diskretno prikriva sijede i izrast.
  • Kosa izgleda prirodnije i ne zahtijeva često farbanje.
  • Posebno lijepo pristaje brinetama i kovrdžavoj kosi.

Ako je kosa sijeda, često farbanje teško možemo izbjeći ako nismo ljubiteljke srebrnih vlasi. Stručnjaci, međutim, tvrde da rješenje ipak postoji.

Boja kose koja izgleda lijepo, a ne zahtijeva često farbanje, mnogim ženama je san, jer često nemamo vremena za mjesečno farbanje kose. Ipak, kada je kosa sijeda, farbanje je gotovo neizbježno ako ne želimo prirodne srebrne vlasi.

Tehnika koja prikriva izrastak bez čestog farbanja

Stručnjaci savjetuju da, umjesto klasičnog bojenja izrastka, isprobate sve popularniju tehniku "blending", koja se postiže različitim vrstama pramenova.

Plavuše izrast moraju da farbaju najmanje jednom mjesečno, a brinete, ako žele uredan izgled, često i češće. Ova metoda farbanja kose pravo je olakšanje za sve koji žele dugotrajniji efekat bez stalnog održavanja, piše Story.hr

Kome najviše pristaje

Tehnika je slična balajaž farbanju, ali se za postizanje kontrasta koriste folije. Iako je mogu nositi i plavuše, stručnjaci ističu da posebno lijepo pristaje brinetama. Ovaj način farbanja odličan je izbor i za žene sa kovrdžavom kosom.

(Lepa i srećna/Mondo)

