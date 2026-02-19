Skupite gomilu dlaka poslije pranja kose? Evo zašto najviše opada pod tušem i da li imate razlog za brigu

Zašto kosa najviše opada tokom kupanja i kada je to normalno? Stručnjaci objašnjavaju ciklus rasta kose, uzroke pojačanog opadanja i znakove za pregled.

Izvor: Shutterstock

Normalno je izgubiti 50–100 vlasi dnevno, a tuširanje oslobađa već opale dlake.

Veća količina kose u kadi često je posljedica nakupljenih vlasi, ne pojačanog opadanja.

Dugotrajno ili vidno proređivanje kose zahtjeva stručnu procjenu.

Opadanje kose tokom tuširanja može djelovati zabrinjavajuće, ali u većini slučajeva to je potpuno normalan dio prirodnog ciklusa rasta kose. Iako mnogi primijete veću količinu opalih vlasi pod tušem, to najčešće nije razlog za paniku — svaka dlaka prolazi kroz faze rasta i opadanja, a dnevno je normalno izgubiti između 50 i 100 vlasi.

Ipak, ako primijetite naglo ili pojačano opadanje kose, vrijedi razmotriti moguće uzroke i po potrebi se posavetovati sa stručnjakom.

Kako funkcioniše ciklus rasta kose

Kosa raste u ciklusima koji imaju tri glavne faze:

Anagen – aktivna faza rasta, kada dlaka postaje duža i deblja

Katagen – kratka prelazna faza, u kojoj rast prestaje i folikul se smanjuje

Telogen – faza mirovanja i opadanja, kada dlaka ispada

Kada kosa uđe u telogen fazu, ona je već spremna da opadne — bez obzira na to da li to primijetite odmah ili kasnije.

Zašto kosa opada baš pod tušem

Iako gubitak kose obično djeluje neujednačeno (nekad gotovo ništa, nekad mnogo), opadanje se zapravo dešava svakodnevno u sličnoj količini. Razlika je u tome što mnoge opale vlasi ostaju „zarobljene“ među ostalom kosom i ne otpadaju odmah, piše Huffpost.

Tuširanje i pranje kose oslobađaju te vlasi zbog:

masiranja tjemena tokom šamponiranja

težine i mlaza vode

mehaničkog razmrsivanja kose

Zato se često stiče utisak da kosa opada više nego inače — zapravo, opada više odjednom.

Pranje kose

Izvor: Shutterstock

Da li treba brojati opale vlasi

Stručnjaci ne preporučuju brojanje kose poslije tuširanja, jer to često izaziva nepotrebnu anksioznost. Jednokratno veća količina opale kose obično nije znak problema.

Najčešći razlozi za „veću gomilu“ kose u kadi su:

preskakanje pranja dan ili dva

nedavno razmrsivanje guste ili duge kose

sezonsko opadanje

Privremeno pojačano opadanje može se javiti i nakon bolesti, porođaja, većeg stresa ili hormonskih promjena i obično se stabilizuje u roku od 2–3 mjeseca.

Kako prepoznati da li gubite previše kose

Umesto brojanja vlasi, korisnije je pratiti promene tokom vremena, na primer:

prečnik punđe ili repa

širinu razdjeljka na tjemenu

ukupnu gustinu kose

Ako poslije nekoliko mjeseci primijetite da je kosa vidno rjeđa, to može ukazivati na pojačano opadanje i potrebu za pregledom.

Opadanje kose

Izvor: Shutterstock

Kada opadanje kose nije normalno

Pojačano opadanje može biti posljedica:

starenja i genetske predispozicije

hormonskih promjena

nutritivnih deficita (gvožđe, proteini, vitamini)

fizičkog ili psihičkog stresa

nepravilne njege kose

Na lomljenje kose (a ne opadanje iz korijena) ukazuju kratke, oštre vlasi bez bjeličastog „luka“ na kraju.

Greške u njezi koje povećavaju opadanje kose

Opadanju i lomljenju mogu doprineti:

grubo trljanje mokre kose peškirom

agresivno šamponiranje

visoka temperatura fena

jaki hemijski preparati

grubo češljanje mokre kose

Fen za kosu

Izvor: voffka23/Shutterstock

Može li se zaustaviti opadanje kose u tuširanju

Kosa koju vidite u kadi uglavnom je već završila svoj životni ciklus i „bila je predodređena“ da opadne. Zato opadanje nije moguće potpuno zaustaviti.

Rjeđe pranje kose takođe ne pomaže — naprotiv, može pogoršati stanje temena i negativno uticati na rast.

Ako opadanje djeluje prekomjerno, dugotrajno ili zabrinjavajuće, preporučuje se konsultacija dermatologa ili trihologa kako bi se isključili zdravstveni uzroci.

: