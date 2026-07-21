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Detalji hapšenja Amira Uzunovića: Nakon ubistva partnerke preplivao Dravu, uhapšen u blizini mjesta zločina

Detalji hapšenja Amira Uzunovića: Nakon ubistva partnerke preplivao Dravu, uhapšen u blizini mjesta zločina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Državljanin BiH Amir Uzunović uhapšen je zbog sumnje da je u slovenačkom Vuhredu ubio partnerku Zijadu. Policija navodi da je nakon zločina preplivao Dravu i skrivao se na više lokacija.

Državljanin BiH uhapšen zbog ubistva partnerke u Sloveniji: Preplivao Dravu nakon zločina Izvor: Policijska uprava Celje
  • Državljanin BiH Amir Uzunović uhapšen je zbog sumnje da je u Vuhredu ubio svoju partnerku Zijadu.
  • Policija navodi da je nakon zločina preplivao rijeku Dravu i skrivao se na više lokacija.
  • Uhapšen je u blizini stambene zgrade u kojoj se dogodilo ubistvo.

Pretraživali obalu, kamenolom i napuštene objekte

Državljanin Bosne i Hercegovine Amir Uzunović (39), osumnjičen da je u slovenačkom mjestu Vuhred ubio svoju partnerku Zijadu (36), uhapšen je u blizini stambene zgrade u kojoj je zločin počinjen.

Prema saopštenju slovenačke policije, nakon ubistva je preplivao rijeku Dravu i tokom dana se skrivao na više teško pristupačnih lokacija, prenose Nezavisne.

U potragu su bili uključeni policajci, konjanici, dronovi i helikopter, a pretraživani su obala rijeke Drave, napuštene zgrade i skladišta, autobuska stajališta, teren uz željezničku prugu, kamenolom, područje na kojem je osumnjičeni često pecao, kao i okolina bare u Radlju ob Dravi.

Istražioci su analizirali i snimke sa nadzornih kamera na području kojim se osumnjičeni mogao kretati.

"Rekao je da je nakon zločina preplivao rijeku Dravu i tokom dana se krio na nekoliko različitih, teško dostupnih lokacija. Teren na kojem se skrivao je veliki i na mnogim mjestima teško pristupačan".

Uhapšen u blizini mjesta zločina

Mjesto zločina i vozilo osumnjičenog bili su pod stalnim policijskim nadzorom, a oko 23.20 časova policajci su primijetili Uzunovića u blizini stambene zgrade u kojoj je ubistvo počinjeno.

"Osumnjičeni nije očekivao prisustvo policije. Nije pružao otpor hapšenju".

Kriminalistički istražioci nastavili su istragu, a osumnjičeni će biti priveden istražnom sudiji zbog sumnje da je počinio ubistvo na, kako je navedeno, jeziv i podmukao način.

Prema ranijim informacijama, tijelo ubijene žene pronašao je njen maloljetni sin, dok je osumnjičeni nakon zločina pješke pobjegao sa mjesta događaja.

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Tagovi

Slovenija ubistvo femicid hapšenje

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