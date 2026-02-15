Zatvorena birališta: Za načelnika Vareša glasalo 43,30 odsto birača

Danas su održani prijevremeni izbori za načelnika Opštine Vareš.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Biračka mjesta su zatvorena u 19:00 časova, saopštio je CIK BiH.

Kako su rekli na 20 redovnih biračkih mjesta danas je glasalo 3.469 ili 43,30 % birača.

Za prijevremene izbore za načelnika Opštine Vareš registrovano je 8.078 birača uključujući i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

U izbornoj trci je pet kandidata, a izbori se održavaju nakon što je u decembru prošle godine preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević.

(Mondo)