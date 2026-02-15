logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zatvorena birališta: Za načelnika Vareša glasalo 43,30 odsto birača

Zatvorena birališta: Za načelnika Vareša glasalo 43,30 odsto birača

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Danas su održani prijevremeni izbori za načelnika Opštine Vareš.

Zatvorena birališta u Varešu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Biračka mjesta su zatvorena u 19:00 časova, saopštio je CIK BiH.

Kako su rekli na 20 redovnih biračkih mjesta danas je glasalo 3.469 ili 43,30 % birača.

Za prijevremene izbore za načelnika Opštine Vareš registrovano je 8.078 birača uključujući i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

U izbornoj trci je pet kandidata, a izbori se održavaju nakon što je u decembru prošle godine preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vareš izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ