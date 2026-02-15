logo
CIK BiH objavio prvi presjek glasova: Do 15 časova na prijevremenim izborima u Varešu glasalo 34,96 % birača

CIK BiH objavio prvi presjek glasova: Do 15 časova na prijevremenim izborima u Varešu glasalo 34,96 % birača

Izvor mondo.ba
0

Danas se održavaju prijevremeni izbori za načelnika Opštine Vareš. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je presjek glasova d 15 časova.

Izvor: CIK BiH

Kako su naveli iz CIK-a, do 15:00 sati na izborima u Varešu glasao je 2.801 građanin ili 34,96 % birača. 

Prve preliminarne rezultate prijevremenih izbora za načelnika Općine Vareš Centralna izborna komisija BiH će objaviti večeras do 22:30 sati na internet stranici www.izbori.ba .

Građani u Varešu mogu da glasaju na 20 biračkih mjesta, a na terenu su dva mobilna tima. Pravo glasa ima 8.078 birača, uključujući i 67 za glasanje putem pošte van BiH.

U izbornoj trci je pet kandidata, a izbori se održavaju nakon što je u decembru prošle godine preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević.

Birališta, koja su otvorena u 7.00, biće zatvorena u 19.00 časova.

