Tragedija kod obale Tunisa: Potonuo brod sa migrantima, najmanje 40 poginulih

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Najmanje 40 migranata iz zemalja podsaharske Afrike poginulo je nakon što je njihov brod potonuo kod obale Tunisa, rekao je neimenovani zvaničnik.

Potonuo brod sa migrantima kod Tunisa Izvor: Shutterstock

Brod, sa oko 70 migranata, potonuo je u blizini priobalnog grada Mahdije.

Tunis je postao ključna tranzitna zemlja za migrante koji bježe od sukoba i siromaštva u potrazi za boljim mogućnostima u Evropi.

Najnoviji incident ističe stalne rizike sa kojima se migranti suočavaju i sve veći pritisak na zemlje sjeverne Afrike da upravljaju rutama ilegalnih migracija.

