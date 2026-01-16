logo
Vaso Bakočević hoće boks meč protiv Hrvata: Još se ne znaju pravila borbe koju čeka region

Vaso Bakočević hoće boks meč protiv Hrvata: Još se ne znaju pravila borbe koju čeka region

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Spektakularan meč mogao bi da organizuje FNC, a ne zna se da li će Vaso Bakočević i Hrvoje Sep u ring ili oktagon.

Vaso Bakočević Hrvoje Sep Izvor: Youtube/Meridian TV/printscreen

MMA borac Vaso Bakočević jedna je od najzanimljivijih ličnosti u svijetu borilačkih sportova, bar kada je riječ o ovom regionu, a čini se da će se u tom ritmu nastaviti i narednih godina. Nakon što je nekoliko godina bilo tiho, momak iz Risna odlučio je da ponovo otvori staru temu i na meč izazove hrvatskog boksera Hrvoja Sepa!

Sukob tinja godinama, a sada djeluje da bi moglo da se konkretizuje, pa da konačno vidimo u ringu ili oktagonu MMA borca i boksera, dvije veoma popularne ličnosti kada je riječ o borilačkim sportovima u regionu. Čini se da bi iza svega mogla da stane organizacija FNC i tako publici priredi spektakl kada je čeka već godinama.

Bakočević je ovog puta povukao prvi potez jer je objavom na Instagramu "isprovocirao" reakciju sa druge strane, a Sep je odgovorio veoma kratko. "Hoću. Kad ćemo?", napisao je hrvatski bokser i dodao: "Znaš i sam da nikad ne izbjegavam mečeve. Bilo gdje i bilo kada".

Po informacijama koje stižu iz Hrvatske, Sep je spreman za bilo koju od tri opcije - profesionalni boks, boks bez rukavica i MMA, u kojem ima najmanje iskustva. Prihvatanje takvog obračuna bio bi ustupak prema Bakočeviću i odlazak na teren koji njemu mnogo više prija. Detalje tek treba da saznamo, a među njima je i termin ovog spektakla o kojem će pričati region.

Zna se da Vaso Bakočević voli da odradi mnogo borbi u toku godine, a pošto je i Sep izrazio zainteresovanost uopšte neće biti iznenađenje ako obojica boraca prihvate prvi termin koji im FNC ponudi. Godina je tek počela, pa postoje velike šanse da se borba održi prije kraja 2026. godine.

