Prvi utisci Mimovića nakon dolaska u Fenerbahče: "Ko bi odbio Tadića i Murinja?"

Ognjen Mimović je otkrio da nije slutio da će mu jednog dana trener biti Žoze Murinjo.

Ognjen Mimović je prije nešto više od nedjelju dana igrao u Bernu u posljednjoj utakmici Lige šampiona za Crvenu zvezdu. Već danas nalazi se u Turskoj gdje ga očekuje novi radi zadatak i saradnja sa Dušanom Tadićem, Filipom Kostićem, Edinom Džekom, ali prije svega legendarnim Žozeom Murinjom.

"Prošle nedjelje u ovo vrijeme nisam ni bio svjestan da ću dijeliti svlačionicu sa Dušanom Tadićem i Edinom Džekom, praktično idolima iz djetinjstva.Teško je opisati osjećaj kada izađeš na trening i onda vidiš igrače uz koje si odrastao gledajući ih na malim ekranima. Zatim, pogledaš aut liniju, a tamo stoji Žoze Murinjo. Juče sam baš na treningu pomislio – čovječe, trenira te Murinjo, jedan od najvećih svih vremena", rekao je Mimović u razgovoru za Meridian sport.

Njegova sjajna igra u dresu Crvene zvezde navela je mnoge klubove da se zainteresuju za dvadesetogodišnjaka iz Gornjeg Milanovca.

"Razmišljao sam dosta. Imao sam ponudu Sent Etjena, to je liga petice, dobra za razvoj, ali... Poziv Fenerbahčea mi se više svidio jer je riječ o klubu koji se bori za titulu, igra Ligu Evrope, i na sve to, faktor Tadića, Džeka, pa i Filipa Kostića je presudio. Naravno i Murinja. Ko bi odbio da ga trenira Murinjo?", zapitao se Mimović.

Period proveden u Ljutice Bogdana ostavio je veliki trag u njegovoj karijeri, a posebno ističe prijateljstva.

"Ne bih volio da izdvajam saigrače, ali moram da pomenem cimere – Šljivića i Gutešu. Ipak, svi smo bili kao jedna velika porodica i imali sjajan odnos. Zahvalan sam i treneru Milojeviću kao i čitavom stručnom štabu na tome što su doprinijeli da fudbalski i ljudski napredujem, ali i da ostvarim svoj san."

Mimović je nešto više od godinu dana bio prvotimac Zvezde. Za to vrijeme odigrao je 34 meča, uz jedan gol i tri asistencije. Prethodno je na Marakanu stigao 2023, ali je igrao na pozajmici za Grafičar.

