Žoze Murinjo odabrao biser Crvene zvezde: Evo zašto mu je baš on potreban u Fenerbahčeu

Desni bek Crvene zvezde Ognjen Mimović nastaviće karijeru u Fenerbahčeu, pod vođstvom velikog Žozea Murinja.

Izvor: MN Press/DIA Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bek Crvene zvezde Ognjen Mimović (20) oprostiće se od crveno-bijelih na utakmici protiv Jang Bojsa u Ligi šampiona, a onda će otići kod Žozea Murinja. Mladi defanzivac iz Gornjeg Milanovca prihvatio je poziv da se preseli u Istanbul i zaigra za Fenerbahče, nakon što je prethodno bilo danima, pa i nedjeljama najavljivano da će u Francusku i da će se sa Sent Etjenom boriti za opstanak u Ligi 1.

Dok se Mimović sprema za posljednji meč u Zvezdi u Bernu, i u Turskoj je važna vijest da još jedan Srbin stiže u svlačionicu tamošnjeg velikana, u kojoj će biti uz bivšeg kapitena reprezentacije Srbije Dušana Tadića (36), dugogodišnjeg člana "orlova" Filipa Kostića (36), ali i poznate asove, kapitena ekipe Edina Džeke (38), bivšeg vezistu Junajteda Freda (31)...

Mimović neće jedini pojačati Fenerbahče, jer je Žoze Murinjo sa saradnicima dogovorio i realizovao još nekoliko transfera. Od njih se očekuje da značajno ojačaju ekipu koja je trenutno drugoplasirana u Turskoj, iza lidera Galatasaraja, koji ima šest bodova više.

Taliska je već stigao od Ronalda

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Brazilski centarfor Anderson Taliska (30) doputovao je iz Saudijske Arabije u Istanbul i već je potpisao ugovor sa Fenerbahčeom. Iako je svojevremeno u Benfici i Bešiktašu ostavio odličak utisak i od 2014. do 2018. godine nagovijestio da ga čeka velika karijera, odlučio je da ipak stavi zaradu na prvo mjesto i zato je od 2018. do 2021. igrao u Guangdžou Evergrandeu u Kini, a od 2021. do 2025. u Al-Nasru, u kojem je dao 77 golova na 110 utakmica i bio je sezonama saigrač Kristijana Ronalda.

Sada Brazilac želi novi izazov i takmičarskiji fudbal od kineskog i saudijskog, pa je otud prihvatio Murinjov poziv da dođe na stadion "Šukru Saračoglu". U vrijeme kada je igrao u Turskoj bio je jedan od vođa šampionskog Bešiktaša u sezoni 2017/18, a sada je i pred njega postavljen cilj da Fener prvi put postane šampion od 2014.

Evo zašto je Murinjo neophodan desni bek

Dugogodišnji desni bek i krilni napadač Fenerbahčea Brajt Osei-Semjuel (27) napustiće Fenerbahče poslije četiri godine i očekuje se da od kraja ove nedjelje Mimović uskoči na njegovu poziciju.

Osei-Semjuel ima ugovor do juna 2025. i činjenica da on još nije potpisan takođe garantuje skori rastanak, poslije njegova 163 nastupa za Fener, sedam golova i 14 asistencija. Uz povređenog turskog beka Merta Muldura, koji neće igrati još desetak dana, Nigerijac je jedina klasična opcija na mestu kraj desne aut-linije i to je primoralo Murinja na reakciju i potragu, kojom je stigao do Mimovića.

Rastanak sa Zvezdom

Izvor: MN PRESS

Ognjen Mimovći odigraće ove srijede 34. i posljednji meč za "A" tim Zvezde, u kojoj je ponikao nakon dolaska iz matičnog Metalca iz Gornjeg Milanovca u kadetskim danima. Prošao je Zvezdine omladinske kategorije, nastupao na pozajmici u OFK Beogradu 2023, a nastupao je i u omladinskoj i u seniorskoj Ligi šampiona.

Sada je pred njim veliki izazov - rad sa jednim od najboljih i najuticajnijih fudbalskih trenera 21. vijeka.