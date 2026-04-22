© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Sarajevo zakucalo Slogu za dno i napravilo još jedan veliki korak ka Evropi!

Goran Arbutina
Sarajevo upisalo ubjedljiv trijumf protiv Sloge iz Doboja koja ima sve manje šanse za opstanak.

Sarajevo pobijedilo Slogu 4-0 Izvor: FK Sarajevo/Facebook

Fudbaleri Sarajeva nastavili su pobjedničku seriju ubjedljivim trijumfom protiv Sloge Meridian, konačan rezultat na Koševu glasio je 4:0.

Dobojlije se bore za opstanak, ali na Koševu nisu uspjeli da naprave ništa značajno da ugroze protivnika, završili su meč bez udarca u okvir gola, ali sa četiri pogotka u svojoj mreži.

Nade Sloge praktično su ugašene već u prvom poluvremenu u kojem smo poslije prilika Telalovića i Žoaa Karlosa, vidjeli pogodak Elezija za vođstvo Sarajeva 1:0 na poluvremenu.

Samo nekoliko minuta u nastavku trebalo je ekipi Marija Cvitanovića da udvostruči vođstvo. Već u 48. minutu desila se sporna situacija u šesnaestercu gostiju kada je Letić igrao rukom, ali je sudijama u VAR sobi i glavnom arbitru Draganu Petroviću trebalo pet minuta i gotovo desetak ponavljanja video snimka da donesu konačnu odluku.

Kada je konačno Petrović pokazao na bijelu tačku loptu je uzeo Žoao Karlos koji se izborio za taj jedanaesterac u duelu sa Letićem, a onda matirao Pavlovića za 2:0.

Samo pet minuta kasnije bilo je 3:0. Nakon lopte Telalovića, menalo je odmah proigrao Kuprešaka koji odličnim udarcem pogađa mrežu.
Goleada na Koševu nastavljena je u 67. minutu. Ovog puta Kuprešak je ubacio u šesnaesterac, uspio je Pavlović da odbrani udarac Menala iz neposredne blizine, a onda se Žoao Karlos dobro snašao u gužvi i sa ivice peterca poslao loptu u nebranjenu mrežu za visokih 4:0.

Bordo ekipa ovim trijumfom zadržala devet bodova prednosti u odnosu na četvrtoplasirani Velež, šest kola prije kraja sezone.

Sloga je ostala na posljednjem mjestu na tabeli sa 24 boda, šest manje od Radnika koji je prva ekipa iznad zone ispadanja.



Premijer liga BiH fudbal FK Sarajevo FK Sloga Doboj

