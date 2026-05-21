"Ne, ovo nosim sa sobom u grob": Amerika 30 godina ćutala o skandalu koji je bacio pod noge Iranu i Jugoslaviji

Te 1998. godine je tim SAD poražen od Irana i Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu. Svemu tome prethodio je skandal o kome se 30 godina ćutalo.

Izvor: KRIS CONNOR / Getty images / Profimedia/KRIS CONNOR / Getty images / Profimedia

Sjedinjene Američke Države bez mnogo pompe dočekuju Svjetsko prvenstvo na kome su domaćini pošto ova generacija predvođena Kristijanom Pulišićem odavno nije na nivou one koja je sa Brajanom Mekbrajdom i Lendonom Donovanom stalno igrala u nokaut fazama Mundijala.

A 1998. godine tim je žestokom podbacio i u Francuskoj je ispao u grupi poslije poraza prvo od Irana, pa onda od Jugoslavije.

Amerikanci predvođeni Kejsijem Kelerom, Edijem Poupom, Klaudiom Rejnom, Erikom Vinaldom i Frenkijem Hejdukom prvo su rutinski izgubili od Njemačke 2:0, a onda su ih u epskom duelu sa Iranom srušili Esti i Mahdavikija (2:1). Na kraju je golom Slobodana Kompljenovića u četvrtom minutu ispala u grupi bez osvojenog boda.

A engleski "Dejli mejl" je sada skoro 30 godina kasnije otkrio da je svemu prethodio seks skandal koji je potresao i razbio ekipu pred sam početak Mundijala.

Kapiten otpao, sada znamo zašto

Izvor: KRIS CONNOR / Getty images / Profimedia

Zapravo se ispostavilo da je kapiten tima Džon Harks imao aferu sa suprugom saigrača i prvog napadača tima Erika Vinalde. Na slikama sa priprema se Harks i Vinalda vide jedan do drugog prije mečeva i očigledno su bili bliski. To Harksa nije spriječilo da spava sa Ejmi, suprugom svog saigrača.

Sve je počelo dva mjeseca pred Mundijal u Francuskoj kada je selektor Stiv Sampson šokirao naciju spiskom za Svetsko prvenstvo. Tadašnjeg kapitena i jednog od najboljih fudbalera Harksa nije bilo na spisku. Sampson je tada rekao da on ima "probleme sa liderstvom" i da je takođe izostavljen iz taktičkih razloga. ispostaviće se da je taktički razlog - veza sa saigračevom suprugom.

Otkrilo se zbog Džona Terija

Iako je 1999. godine Harks izdao autobiografiju u kome navodi da je imao problema sa Sampsonom kao selektorom o svom propuštanju Svjetskog prvenstva nije pisao. Tek je 2010. sam selektor SAD rekao da je izbacio svog kapitena sa spiska zbog navedene ljubavne veze.

Erik Vinalda je na kraju progovorio o ovom skandalu kada je isplivala vijest o vezi Džona Terija sa djevojkom saigrača iz Čelsija i reprezentacije Vejna Bridža. Vinalda je otkrio da je njegov tadašnji kapiten u nacionalnom timu imao "neprimjerenu vezu" sa Ejmi Vinaldom.

"Reći ću da je to bila neprikladna veza. To je glavni razlog zašto više nismo u braku", rekao je fudbaler koji je u braku sa Ejmi dobio troje djece.

Sam Harks je u tom momentu bio sedam godina u braku sa svojom suprugom Sindi, ali nikada nije priznao da se desilo nešto između njega i supruge njegovog saigrača.

"Pusti ga da igra, mogu da izdržim"

Izvor: tony quinn / Alamy / Profimedia

Nastup na Mundijalu je za Erika Vinaldu bio toliko bitan da je čak zamolio selektora da kapitena ostavi u timu, uprkos svemu. Sampson se danas tog razgovora ne sjeća, tako da je pitanje kome vjerovati.

"U tom momentu osjećao sam da bi kao igrač mogao da nam pomogne jer je bio jedan od 22 najbolja igrača u državi. Rekao sam selektoru da ga zadrži. 'Stiv, mogu ovo da podnesem, moraš i ti.' A on mi je rekao: 'Ne, ovo nosim sa sobom u grob.' I onda je počeo čudno da se ponaša".

"Kome je bitno kakav je čovjek?"

"Mnogo problema je poteklo iz činjenice da nam je igrač koji je bio potreban na Svjetskom prvenstvu Džon Harks. Mislim da je bio nevjerovatan kapiten na terenu, ali je bilo nemoguće da ga zadržim u timu zbog ponašanja van terena. Da mogu da vratim vrijeme sada bih lidere tima uključio u donošenje te odluke. Ali mislim da bi oni donijeli istu odluku", godinama kasnije rekao je selektor Sampson.

Ipak, nisu se svi slagali sa tom odlukom. Na primjer ikona tog tima Aleksi Lalas. "Mislim da sportosti samo žele da pobijede i ja kao sportista želim da budem okružen ljudima koji će mi pomoći da to uradim. Ne moram da ih volim, da ih poštujem, samo neka budu dobri fudbaleri", rekao je Lalas koji je na kraju upisao skoro 100 nastupa za nacionalni tim.

Šta se desilo nakon svega?

Amerika se vratila sa Svjetskog prvenstva osramoćena, a Erik Vinalda je završio karijeru u reprezentaciji poslije dve godine kao najbolji strijelac u istoriji Amerike. Kasnije je taj rekord oborio Lendon Donovan. Što se tiče Harksa vratio se u tim, osvojio je 1999. godine bronzu na Kupu Konfederacija. Što se tiče porodice, Vinalda se razveo i sada sa drugom ženom živi zajedno sa troje djece iz prvog i troje djece iz drugog braka. Sa druge strane Harks je ostao sa svojom suprugom Sindi već 37 godina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!