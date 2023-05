Andrej Nedić osvojio svoj prvi profesionalni turnir!

Član TK Doboj, Andrej Nedić, osvojio je ITF fjučers u Prijedoru.

Izvor: Promo/Teniski savez Republike Srpske

Andrej Nedić, član TK Doboj, osvojio je svoj prvi profesionalni turnir pošto je danas u finalu ITF fjučersa u Prijedoru pobijedio Ukrajinca Vječeslava Bjeljinskog sa 2:1 (6:4, 2:6, 6:1). Za ovu pobjedu Andrej je osvojio 15 ATP bodova.

"Odigrao sam odličan meč, u kojem je istina, bilo i oscilacija. Na početku sam bio siguran i imao kontrolu tako da sam dobio prvi set. U drugom sam pao i psihički I fizički, ali sam ipak uspio da se pred treći, odlučujući, restartujem. Ušao sam mirno, igrao pametno i došao do ove velike pobjede. Protivnik je bio sjajan, on je odličan igrač i moj dobar prijatelj, znao sam da moram odigrati iznad svojih mogućnosti da ga pobijedim", rekao je Nedić koji će od sutra imati 21 bod na ATP listi.

"Ovo će mi donijeti napredak, biću oko 900. mjesta što je bio moj prvi cilj u ovoj sezoni. Želim da igram što manje kvalifikacija jer me one dosta potroše. Sada ću na mnogim turnirma igrati u glavnom kosturu I nadam se da će mi to donijeti mnogo novih bodova", dodao je Nedić.

Andrej je u Prijedoru u glavni kostur došao kroz kvalifikacije, a onda je odigrao sjajne mečeve.

U subodu je sjajnom igrom u četvrtfinalu protiv Češkog igrača Petr Brunclika 759 igraca svijeta i pobjedom rezultatom 2:1 (6:1, 1:6, 10:4), a postom je istog dana dva sata kasnije, fantastičnom partijom u polufinalnom meču bio bolji od Stefana Popovića inače 651.igrača na ATP listi, nestvarnim rezultatom 2:0 (6:0, 6:1).