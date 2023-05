Novak Đoković pao na treće mjesto na ATP listi!

Na vrhu Karlos Alkaraz, drugi će biti Danil Medvedev, a srpski teniser zauzeće tek treću poziciju.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković od ponedjeljka će zauzimati treću poziciju na ATP listi! Mladi Španac Karlos Alkaraz prestigao je Novaka samim pojavljivanjem u Rimu, a šokantnim osvajanjem titule i dobijanjem još 1.000 bodova to je uspio da uradi i ruski teniser Danil Medvedev!

Rus je u finalu mastersa u Rimu savladao Holgera Runea (7:5, 7:5) i tako stigao do najveće titule na šljaci u svojoj karijeri. Iako mu je ovo najmanje omiljena podloga tokom čitavog turnira je bio veoma dobar i za to će biti nagrađen drugom pozicijom na listi.

Na Novakovu sreću, ovo neće uticati na poredak nosilaca u Parizu. Još ranije određeno je da će Đoković biti drugi nosilac na turniru, odmah iza Karlosa Alkaraza od kojeg se očekuje da popravi utisak koji ostavlja u tekućoj sezoni i približi se grend slem trofeju. Sa druge strane, ambiciju da osvoji Pariz ima i Đoković, posebno od kada je postalo jasno da Rafael Nadal neće učestvovati.

Španski teniser je na diobi prvog mjesta sa Đokovićem po broju grend slemova, ali na svom omiljenom neće igrati zbog povrede. To otvara Novaku priliku da stigne do 23. titule, ali i do neobičnog dostignuća - imao bi najmanje po tri pehara na svakom od četiri najveća turnira!

