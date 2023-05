Novak otkrio: Jelena me vodila kući, čitala Puškina i puštala Mocarta!

Novak Đoković je pričao o svojim ranim danima karijere i o tome šta ga je natjeralo da bude toliko ambiciozan i toliki perfekcionista.

Izvor: YouTube/Internazionali BNL d'Italia/Screenshot

Novak Đoković je ispao sa turnira u Rimu gdje je zaustavljen u četvrfinalu. Savladao ga je Holger Rune poslije velike borbe, prekida zbog kiše i još jednog kontroverznog momenta na meču. Bjesnio je Novak i na svoj stručni štab, ali na kraju je rekao da očekuje da može da osvoji predstojeći Rolan Garos.

Novinare u Italiji je zanimalo mnogo toga o Novaku, dao je mnogo intervjua i pričao o raznim temama. Govorio je o Kosovu, Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru, ali i o uspomenama na NATO bombardovanje. Kada se dotakao treninga pod NATO bombama pričao je i o Jeleni Genčić koja ga je trenirala u to doba.

"Jelena je vidjela nešto u meni. Sve sam naučio od nje. Ako sam takav perfekcionista to je jer je ona to bila. Ona je otkrila Moniku Seleš i natjerala me da se zapitam. 'Da li želiš koka kolu? Monika Seleš ne pije koka kolu. Da li želiš burger? Monika Seleš ne jede brzu hranu...'", ispričao je Novak.

Naglasio je da je njegovo obraćanje pažnje na detalje došlo upravo zbog saradnje sa sjajnoj Jelenom Genčić. "Ona mi je takođe omogućila da napredujem kao čovjek, pripremila me za život. Moj zaista holistički pristup životu, obraćanje pažnje na to šta jedem, kako spavam, kako se oporavljam, kako mislim, sve sam to pronašao kod nje", rekao je Novak.

On je istakao da je sa Jelenom Genčić slušao klasičnu muziku, čitao Puškinove pjesme, ali je takođe i gledao mečeve najvećih ikada kako bi naučio nešto od njih. Jednu stvar, ipak nikada nije savladao.

"Vodila me je kući i tjerala da slušam klasičnu muziku. Mocarta, Baha, Vivaldija. Čitala mi je Puškinove pesme i pokazivala videe šampiona: Agasijev bekend, Samprasov servis, Rafterov i Edbergov volej, Bekerov forhed i skokove. Ali te skokove nikada nisam naučio da radim", rekao je iskreni Novak.

