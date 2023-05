"POMAŽE BOG!" Avio Er Srbije sletio u Čikago - obratio se Đoković! Porukom iznenadio sve prisutne: Sve as do asa!

Srpski teniser Novak Đoković obratio se prisutnima nakon leta iz Beograda za Čikago koji je uveden poslije više od tri decenije.

Iza srpskog tenisera Novaka Đokovića je nekoliko vrlo napornih dana. Učestvovao je na mastersu u Rimu gde je nažalost ispao u četvrtfinalu od Hoglera Runea, i to uz mnogo nervoze, dok je istovremeno gasio i svoj Teniski centar u Beogradu o čemu je upitan i na konferenciji za medije poslije eliminacije. Takođe, Novak Đoković je pomogao i u promociji leta Er Srbije koja je poslije više od tri decenije uspostavila let za Čikago.

Letjelica koja nosi naziv "Nikola Tesla" sletela je juče na Međunarodni aerodrom "O'Her" u gradu u kome živi veliki broj Srba i dočekana je vodenim topovima, dok je tim povodom organizovan i svečani prijem u Kulturnom centru u Čikagu. Između ostalog, gostima se pozdravnom porukom obratio i Novak Đoković.

"Dobro veče svima, pomaže Bog. Zahvalan sam što je prvi avion koji je stigao u Srbiju u bojama Er Srbije prije 10 godina nazvan mojim imenom. Zato sa velikim interesovanjem uvijek pratim rast i razvoj naše nacionalne avio-kompanije. Poslije Njujorka do kojeg je počela da leti 2016. godine, Er Srbija od danas leti i do Čikaga. Svaka čast, zaista šampionski, naša avio-kompanija servira as do asa! Siguran sam, s obzirom na jako veliki broj naših ljudi koji živi u srpskoj zajednici u Čikagu i oko Čikaga, da će biti mnogo radosnih ljudi što će imati direktnu liniju sa rodnim gradom i sa rodnom zemljom. Želim vam svima lijepo veče i da se dobro provedete. Sve najbolje!", rekao je Novak Đoković.

Prijem gostiju je počeo pjesmom Tamo daleko, u izvođenju naše poznate pjevačice Jelene Tomašević, uz voditeljku Jelenu Gavrilović. Gostima se na prijemu obratio i ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić.