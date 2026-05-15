Matijs De Liht ne ide na Svjetsko prvenstvo: Prošle godine mu rekli da će opet na teren za četiri dana

Nevjerovatna situacija sa Matijsom De Lihtom. Povreda koju je trebalo da zaliječi za nekoliko dana - sada će ga mjesecima kasnije odvojiti od Svjetskog prvenstva.

Nema ništa od Svetskog prvenstva za Matijsa de Lihta. On je uradio sve da se izbori sa povredom leđa i da se oporavi na vrijeme za takmičenje na Mundijalu, ali nije uspio. Posljednji meč je odigrao u dresu Mančester junajteda protiv Kristal Palasa 30. novembra.

Tada je Ruben Amorim rekao da će se vratiti za duel sa Vest Hemom u narednom kolu štoper iz Holandije, ali četiri dana kasnije njega nie bilo u timu. Od tada pokušava da riješi probleme, ali ne uspjeva. Holandija svoje takmičenje na Svjetskom prvenstvu počinje 13. juna i sada je jasno da na tom meču neće biti nekadašnjeg fudbalera Juventusa i Ajaksa.

"Od novembra sam uradio sve u svakoj prilici i iskoristio sam svaku opciju ne bih li se vratio kako bi ponovo igrao fudbal. Zahvalan sam svima koji su me podržali u teškom periodu karijere", napisao je De Liht.

Iako ima samo 26 godina Matijs De Liht ima 52 nastupa za selekciju Holandije. Bez njega će opcije u centru odbrane biti siromašnije, ali tu su pored Virdžila Van Dajka igrači kao što je Nejtan Ake, Srefan De Fraj, Miki van de Ven...