logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Matijs De Liht ne ide na Svjetsko prvenstvo: Prošle godine mu rekli da će opet na teren za četiri dana

Matijs De Liht ne ide na Svjetsko prvenstvo: Prošle godine mu rekli da će opet na teren za četiri dana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatna situacija sa Matijsom De Lihtom. Povreda koju je trebalo da zaliječi za nekoliko dana - sada će ga mjesecima kasnije odvojiti od Svjetskog prvenstva.

Matijs De Liht ne ide na Svjetsko prvenstvo Izvor: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nema ništa od Svetskog prvenstva za Matijsa de Lihta. On je uradio sve da se izbori sa povredom leđa i da se oporavi na vrijeme za takmičenje na Mundijalu, ali nije uspio. Posljednji meč je odigrao u dresu Mančester junajteda protiv Kristal Palasa 30. novembra.

Tada je Ruben Amorim rekao da će se vratiti za duel sa Vest Hemom u narednom kolu štoper iz Holandije, ali četiri dana kasnije njega nie bilo u timu. Od tada pokušava da riješi probleme, ali ne uspjeva. Holandija svoje takmičenje na Svjetskom prvenstvu počinje 13. juna i sada je jasno da na tom meču neće biti nekadašnjeg fudbalera Juventusa i Ajaksa.

"Od novembra sam uradio sve u svakoj prilici i iskoristio sam svaku opciju ne bih li se vratio kako bi ponovo igrao fudbal. Zahvalan sam svima koji su me podržali u teškom periodu karijere", napisao je De Liht.

Iako ima samo 26 godina Matijs De Liht ima 52 nastupa za selekciju Holandije. Bez njega će opcije u centru odbrane biti siromašnije, ali tu su pored Virdžila Van Dajka igrači kao što je Nejtan Ake, Srefan De Fraj, Miki van de Ven...

Tagovi

Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC