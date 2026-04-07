Evropska zemlja hitno traži 20.000 radnika: Plate u pojedinim sektorima dostižu i 10.000 evra

Švajcarska ostaje jedna od najatraktivnijih destinacija za rad u Evropi, nudeći hiljade otvorenih radnih mjesta i zarade koje mogu dostići, pa i premašiti 6.500 evra mjesečno, dok u specijalizovanim sektorima iznose znatno više.

Prema nedavnim podacima EURES, ova zemlja trenutno ima oko 20.000 slobodnih pozicija, što ukazuje na veliku potrebu za kvalifikovanim kadrom. Prilike za zapošljavanje raspoređene su u brojnim sektorima, s posebnim naglaskom na zdravstvo, industriju, građevinarstvo i tehnička zanimanja.

Ova visoka potražnja povezana je kako sa starenjem stanovništva, tako i sa snažnom ekonomijom zemlje koja kontinuirano zahtijeva stručnjake i iskusne radnike. Ipak, pristup švajcarskom tržištu rada podrazumijeva dobijanje boravišne ili radne dozvole, kao i ispunjavanje specifičnih kriterijuma za svako radno mjesto.

Najtraženija zanimanja

Sektor zdravstva bilježi najveću potražnju. Traže se specijalizovani ljekari u oblastima poput pedijatrije, ginekologije, anesteziologije i interne medicine, kao i medicinske sestre, hirurški tehničari i pomoćno osoblje. Istovremeno, tehnički i industrijski sektor takođe pokazuju povećane potrebe.

Zanimanja poput stolara, mašinista, metalurga, kao i tehničara radiologije ili farmacije, nalaze se među najtraženijim profesijama. Ove prilike su najizraženije u regionima kao što su Cirih, centralna Švajcarska i sjeverozapadni dio zemlje. Ponuđene pozicije uključuju različita radna vremena, od pune zaposlenosti do fleksibilnijih opcija, čime se proširuje krug potencijalnih kandidata.

Visoke zarade uz stroge uslove

Jedna od ključnih prednosti švajcarskog tržišta rada je nivo primanja. Prosječan mjesečni prihod iznosi oko 7.400 evra, dok u visoko specijalizovanim oblastima, poput IT-ja i telekomunikacija, može preći 9.700 evra. U finansijskom sektoru i sektoru osiguranja, plate dostižu i do 10.800 evra.

Većina pozicija zahtijeva specijalizovano obrazovanje i dokazano radno iskustvo. Pored toga, poznavanje jezika, posebno njemačkog, predstavlja ključni faktor za pristup većem broju prilika.

Iako su finansijska primanja izuzetno konkurentna, važno je napomenuti da Švajcarska nema jedinstvenu nacionalnu minimalnu zaradu, a konačne plate variraju u zavisnosti od sektora, kolektivnih ugovora i odbitaka. U tom kontekstu, zemlja i dalje predstavlja vrhunski izbor za one koji traže bolje poslovne perspektive, iako ulazak na ovo tržište zahtijeva temeljnu pripremu, adekvatne kvalifikacije i sposobnost prilagođavanja lokalnom profesionalnom okruženju.

