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Uhapšen Prijedorčanin: Pijan udario ženu automobilom, pa pobjegao sa mjesta udesa

Uhapšen Prijedorčanin: Pijan udario ženu automobilom, pa pobjegao sa mjesta udesa

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Policija u Prijedoru identifikovala je i uhapsila Prijedorčanina LJ.S, koji je automobilom udario sugrađanku i pobjegao.

shutterstock_1457734373.jpg Izvor: Shutterstock

Žena K.S. lakše je povrijeđena i prevezena je na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u nedjelju, 14. juna, oko 21.30 časova, a vozač, za kojeg je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola, uhapšen je iste večeri.

Policija je pronašla i automobil "opel" kojim je upravljao.

Protiv LJ.S. će Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru biti dostavljen izvještaj zbog krivičnog djela nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

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Tagovi

saobraćajka Prijedor

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