Uhapšen muškarac iz Ugljevika: Osumnjičen za više krivičnih djela

Autor Dragana Božić
Uhapšen je muškarac N.J. (38) iz Ugljevika koji se sumnjiči i za teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine i izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

N.J. je uhapšen u nastavku zajedničke operativne akcije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Agencije za istrage i zaštitu, a koja se realizuje pod nadzorom Tužilaštva BiH.

N.J. se dovodi u vezu sa počinjenim krivičnim djelima organizovani kriminal i ometanje rada pravosuđa.

Prethodno su u okviru iste istrage, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili navedena krivična djela na štetu lica M.C. iz Sarajeva u junu slobode lišeni E.K. (35) iz Sarajeva i R.D. (35) iz Bijeljine, navodi se u saopštenju.

U ovoj istrazi ostvarena je saradnja sa Evropolom, te nadležnim tijelima Austrije, Švajcarske, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, kao i s Graničnom policijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Tužilaštvom Kantona Sarajevo. 

(Srna)

