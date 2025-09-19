Uhapšen muškarac iz Modriče: Policija pronašla 23 kilograma marihuane

Policija je na području Gradačca uhapsila lice iz Modriče čiji su inicijali N.K. (56) kod kojeg je pronađeno oko 23 kilograma marihuane, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeno lice će biti predato Kantonalnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Pretresom automobila kojim je upravljalo ovo lice policija je pronašla marihuanu, dok je pretresom kuće, pomoćnih objekata, dvorišta i obližnje parcele na području Modriče pronađeno ukupno 23 kilograma ove droge.

Pronađeno je i sedam stabljika indijske konoplje dužine oko dva metra.

Preteres je izvršen po naredbi Opštinskog suda u Gradačcu.

Policija je juče izvršila pretrese na području Gradačca na osnovu ranije prikupljenih operativnih saznanja.

Realizacija ovih aktivnosti provedena je u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Doboj - Policijske stanice Modriča.

