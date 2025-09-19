logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen muškarac iz Modriče: Policija pronašla 23 kilograma marihuane

Uhapšen muškarac iz Modriče: Policija pronašla 23 kilograma marihuane

Autor Nikolina Damjanić
0

Policija je na području Gradačca uhapsila lice iz Modriče čiji su inicijali N.K. (56) kod kojeg je pronađeno oko 23 kilograma marihuane, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Policija iz Gradačca uhapsila muškarca iz Modriče Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeno lice će biti predato Kantonalnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Pretresom automobila kojim je upravljalo ovo lice policija je pronašla marihuanu, dok je pretresom kuće, pomoćnih objekata, dvorišta i obližnje parcele na području Modriče pronađeno ukupno 23 kilograma ove droge.

Pronađeno je i sedam stabljika indijske konoplje dužine oko dva metra.

Preteres je izvršen po naredbi Opštinskog suda u Gradačcu.

Policija je juče izvršila pretrese na području Gradačca na osnovu ranije prikupljenih operativnih saznanja.

Realizacija ovih aktivnosti provedena je u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Doboj - Policijske stanice Modriča. 

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradačac hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ