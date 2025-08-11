Godišnjica stravičnog zločina u Gradačcu, porodica i dalje bez odgovora i pravde

Navršavaju dvije godine od jednog od najstravičnijih zločina u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine, kada je Nermin Sulejmanović u Gradačcu počinio trostruko ubistvo.

Izvor: Shutterstock

Tragedija, koja je započela brutalnim premlaćivanjem supruge Nizame Hećimović prenošenim uživo na društvenim mrežama, uzdrmala je region i pokrenula rasprave o femicidu i nasilju nad ženama.

Jedanaestog avgusta 2023. godine, Sulejmanović je prvo ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu, a potom i oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera. Tokom krvavog pohoda ranio je još tri osobe, uključujući jednog policajca. Na kraju, lociran i opkoljen od strane policije, počinio je samoubistvo na farmi u mjestu Ledenica Donja.

Dvije godine nakon tragedije, bol i tuga ne jenjavaju. Nizamina tetka, Zijada Vuković-Pamuković, u emotivnoj ispovesti ističe da i dalje živi sa traumom, ponavljajući da ne može da shvati kako niko nije odgovoran za tragičan epilog.

"Dani avgusta najteži su u njenom životu, ali poručuje da od borbe za sistem koji će reagovati brže i adekvatnije neće odustati. Ne može niko da ne bude kriv, a da niko ništa nije uradio tih dana. Znate koliko je sedam dana kad vodite borbu s nekim i čekate da vam dođe na vrata", rekla je Vuković-Pamuković za "Avaz".

Jedno od ključnih pitanja na koje porodica i dalje čeka odgovor tiče se istrage. Iako je mobilni telefon ubice poslat na vještačenje, kako bi se utvrdilo ko mu je otkrio Nizaminu lokaciju, porodica tvrdi da sadržaj telefona do danas nije poznat.

Slučaj Nermina Sulejmanovića postao je simbol neadekvatne reakcije sistema na nasilje, a godišnjica zločina služi kao podsjetnik na potrebu za jačanjem institucija i efikasnijom zaštitom žrtava nasilja.

