Traktori i dimne bombe u Strazburu: Poljoprivrednici protiv slobodne trgovine sa Merkosurom

Nekoliko hiljada poljoprivrednika protestovalo je danas u Starzburu protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i zemalja latinskoameričkog bloka Merkosur.

Izvor: Lucas Ruch / Sipa Press / Profimedia

Ovim protestom poljoprivrednici žele da nastave da vrše pritisak na donosioce odluka u EU. Strahuju od nesrazmjerne konkurencije koju će donijeti jeftin uvoz iz zemalja Južne Amerike.

Lokalni zvaničnici navode da je u grad stiglo oko 5.000 demonstranata i nekoliko stotina traktora, pišu francuski mediji.

Demonstranti su palili dimne bombe i isticali transparente sa sloganima na kojima je pisalo "Fon der Lajen, idi kući", upućenim predsjedniku Evropske komisije Ursuli fon der Lajen.

U Strasbouru ove sedmice Evropski parlament održava redovnu plenarnu sjednicu na kojoj će evroparlamentarci sutra odlučiti da li žele zatražiti mišljenje Evropskog suda pravde o tome je li sporni sporazum Merkosura kompatibilan s pravom EU, što bi moglo odgoditi proces ratifikacije.

Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je prošle sedmice u Paragvaju i tek ga treba odobriti Evropski parlament.

(Srna)