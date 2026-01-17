logo
Sada i zvanično: EU i Merkosur potpisali trgovinski sporazum uprkos žestokim protestima poljoprivrednika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

EU i politička i ekonomska organizacija južnoameričkih zemalja - Merkosur potpisali su danas sporazum nakon 25 godina pregovora, koji bi trebao da stvori najveću svjetsku zonu slobodne trgovine koja će obuhvatiti oko 700 miliona ljudi.

EU i Merkosur potpisali trgovinski sporazum Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Sporazum su u Asunsionu, glavnom gradu Paragvaja, potpisali predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsjednici Argentine, Urugvaja i Paragvaja Havijer Milej, Jamandu Orsi i Santijago Penja.

Fon der Lajenova je navela da je taj sporazum bio "25 godina u nastajanju" i da predstavlja dostignuće jedne generacije za dobrobit budućih.

"Živjelo prijateljstvo između naših naroda i naših kontinenata", napisala je Fon der Lajenova na "Instagramu".

Merkosur su kao regionalni trgovinski sporazum osnovali 1991. godine Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj.

Iz perspektive Brisela, sporazum je velika geopolitička pobjeda u svjetlu rastućeg učešća Kine u trgovini i uticaju u Latinskoj Americi i carinske politike američkog predsjednika Donalda Trampa.

Da bi stupio na snagu, sporazum mora da dobije saglasnost Evropskog parlamenta, a treba da ga ratifikuju i zakonodavna tijela članica Merkosura - Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja, što se očekuje da će biti lakši proces.

"Zeleno svjetlo" da EU potpiše sporazum o slobodnoj trgovini sa južnoameričkom političkom i privrednom organizacijom Merkosur 9. januara dala je danas 21 članica EU, dok su Austrija, Francuska, Mađarska, Irska i Poljska bile protiv, a Belgija uzdržana.

Za odobrenje je bilo potrebno najmanje 15 zemalja koje predstavljaju 65 odsto ukupnog stanovništva EU.

Zbog namjere EU da postigne sporazum sa Merkosurom u više zemalja EU su prethodnih sedmica održani protesti poljoprivrednika koji su tražili bolju zaštitu za svoje proizvode i tržište.

