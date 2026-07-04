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Kako petočlana porodica živi u 28 kvadrata: Ovaj stan je jednostavno savršen 1

Kako petočlana porodica živi u 28 kvadrata: Ovaj stan je jednostavno savršen

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Bračni par je fenomenalno skockao svoj stan tako da u njemu komotno žive sa svoja tri sina i da svako ima sasvim dovoljno prostora i privatnosti za sebe.

savršenoi sređeni mali stan za petočlanu porodicu Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small
  • U stanu preovlađuju prirodni materijali i neutralne boje, što ga čini modernim, ali i vizuelno većim.
  • Svaki milimetar je iskorišćen pametno tako da ima mjesta za svaku sitnicu.
  • Na maloj kvadraturi uspjeli su da naprave odvojene spavaće sobe, plus mali dnevni boravak sa kuhinjom.

Jedna petočlana porodica sa Filipina uspjela je da se savršeno smjesti u svega 28 kvadrata.

Bračni par Timi i Lester žive u ovom stanu već 4 godine sa svoja tri sina. Kada su se tek doselili, djeca su bila mala i cijeli projekat je bio mnogo zahtjevniji zbog toga.

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Dizajnerka enterijera Kerol Egvaras pomogla im je da iskoriste svaki centimetar ovog stana, poštujući naklonjenost prirodi svojih klijenata. Ona ističe kako su se najveće promjene u ovom stanu bile pametne promjene kada je u pitanju skladišni prostor.

Čim se uđe u stan, tu je uzak cipelarnik, kako bi prostor oko ulaznih vrata uvijek bio uredan.

Preovlađuju prirodni materijali i neutralne boje, a prelaz iz jedne prostorije u drugu označen je upravo drugačijom bojom zidova.

Timi i Lester iskoristili su maksimalno i prostor na zidu, pa je tako u blizini ulaznih vrata postavljen ukras koji ujedno služi i kao čiviluk za kape, šešire i torbe.

U dnevnom boravku nalazi se sofa na razvlačenje, koja preko dana služi za sjedenje, dok Timi i Lester noću spavaju na njoj. Preko puta sofe je TV komoda sa puno pregrada i fioka za brojne sitnice, dok je iznad i sa lijeve strane plakar urađen po mjeri tako da u njega stane sva garderoba, kao i usisivač i slični uređaji neophodni svakom domaćinstvu.

Kako porodica često ruča van kuće, nisu željeli da sto zauzima puno prostora, pa su se odlučili za rasklopivi sto koji pretežno stoji skupljen u blizini kuhinje.

Kupatilo i kuhinja su mali, ali u njih staje baš sve što je potrebno za život jedne porodice sa djecom.

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Komentari 1

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