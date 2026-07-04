Bračni par je fenomenalno skockao svoj stan tako da u njemu komotno žive sa svoja tri sina i da svako ima sasvim dovoljno prostora i privatnosti za sebe.

Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small

U stanu preovlađuju prirodni materijali i neutralne boje, što ga čini modernim, ali i vizuelno većim.

Svaki milimetar je iskorišćen pametno tako da ima mjesta za svaku sitnicu.

Na maloj kvadraturi uspjeli su da naprave odvojene spavaće sobe, plus mali dnevni boravak sa kuhinjom.

Jedna petočlana porodica sa Filipina uspjela je da se savršeno smjesti u svega 28 kvadrata.

Bračni par Timi i Lester žive u ovom stanu već 4 godine sa svoja tri sina. Kada su se tek doselili, djeca su bila mala i cijeli projekat je bio mnogo zahtjevniji zbog toga.

Dizajnerka enterijera Kerol Egvaras pomogla im je da iskoriste svaki centimetar ovog stana, poštujući naklonjenost prirodi svojih klijenata. Ona ističe kako su se najveće promjene u ovom stanu bile pametne promjene kada je u pitanju skladišni prostor.

Čim se uđe u stan, tu je uzak cipelarnik, kako bi prostor oko ulaznih vrata uvijek bio uredan.

Preovlađuju prirodni materijali i neutralne boje, a prelaz iz jedne prostorije u drugu označen je upravo drugačijom bojom zidova.

Timi i Lester iskoristili su maksimalno i prostor na zidu, pa je tako u blizini ulaznih vrata postavljen ukras koji ujedno služi i kao čiviluk za kape, šešire i torbe.

Vidi opis Kako petočlana porodica živi u 28 kvadrata: Ovaj stan je jednostavno savršen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 15 15 / 15 AD

U dnevnom boravku nalazi se sofa na razvlačenje, koja preko dana služi za sjedenje, dok Timi i Lester noću spavaju na njoj. Preko puta sofe je TV komoda sa puno pregrada i fioka za brojne sitnice, dok je iznad i sa lijeve strane plakar urađen po mjeri tako da u njega stane sva garderoba, kao i usisivač i slični uređaji neophodni svakom domaćinstvu.

Kako porodica često ruča van kuće, nisu željeli da sto zauzima puno prostora, pa su se odlučili za rasklopivi sto koji pretežno stoji skupljen u blizini kuhinje.

Kupatilo i kuhinja su mali, ali u njih staje baš sve što je potrebno za život jedne porodice sa djecom.

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