Mali stan od 40 kvadrata sa velikom spavaćom sobom: Ugaona sofa u boravku i ideje za krečenje će vas oduševiti

U malom stanu od 40 kvadrata plijene odličan raspored namještaja i divan izbor boja.

Izvor: Youtube / Anastasia Dimitrieva

Mali stan od 40 kvadrata predstavlja primer kako se kroz otvoren koncept, kontinuitet boja i dobra zanatska rješenja može dobiti vizuelno čist i potpuno funkcionalan prostor.

Stan je uređen u modernom, ali ne previše strogom minimalističkom stilu, sa jasnim rasporedom zona.

Predsoblje i dnevna zona u vizuelnom skladu

U predsoblju je velika zidna niša iskorišćena za ugradnju masivnog plakara. Unutar ormara nalaze se police i fioke, a sa strane je dodat vertikalni falš-panel kako kaputi ne bi smetali pri otvaranju vrata. Fabričke plastične podne lajsne zamijenjene su kvalitetnijim profilima.

Kuhinja i dnevni boravak funkcionišu kao jedna cjelina (open-space). Trpezarijski sto ima mogućnost rasklapanja za prihvat gostiju, dok se stolice skoro potpuno podvlače pod ploču i tako oslobađaju čist prolaz. Sama kuhinja je napravljena od medijapana u kombinaciji nježne nijanse kašmira i toplog tamnog hrasta. Gornji elementi se otvaraju na dodir, dok donji frontovi imaju skriveno udubljenje sa gornje strane vrata umjesto klasičnih ručica.

Izvor: Youtube / Anastasia Dimitrieva

Dnevnim boravkom dominira veliki ugaoni kauč u zelenkastoj nijansi koja se nadovezuje na ton zidova. Zid iznad njega ukrašen je masivnom dekorativnom pločom od medijapana, dok se preko puta nalazi niska TV komoda i otvorena stalaža za knjige rađena po mjeri.

Spavaća soba sa panelima

Spavaća soba se ističe komotnim dimenzijama koje su omogućile da oko kreveta ostane širok, lako prohodan prostor od preko 70 centimetara. Radni sto je izmješten na suprotan zid. U zasebnom kutku je udobna fotelja sa fleksibilnom podnom lampom.

U sobi je modularni set namještaja (plakar, viseća konzola i stalaža) u tamnoj nijansi drveta koja se nadovezuje na ostatak stana. Plakar je izrađen po mjeri do samog vrha. Zid iza stola krasi vertikalna kompozicija od dekorativnih drvenih letvica širine 13 centimetara. Na mjestu gdje se spajaju dvije različite boje zida zalijepljena je tanka dekorativna lajsna kako bi se napravio savršeno čist i ravan prelaz.

Skrivene instalacije u kupatilu

U kupatilu dominira veliko ogledalo koje se proteže od lavaboa pa sve do plafona, što vizuelno otvara prostor i daje mu dubinu. Ormarić u niši iznad veš-mašine napravljen je sa sistemom otvaranja na dodir i u istom je tamnom drvnom dekoru koji se provlači kroz cijeli stan. Sve instalacije su riješene bez vidljivih kablova. Prostor osvježen efektnim prepravkama: kompletno su prefarbane sve fuge, a između kade i zida skinut je stari, široki sloj fabričkog silikona koji vremenom žuti. Umjesto njega je montirana čvršća, deblja i estetski urednija zaštitna ivica koji obezbjeđuje čistu i kvalitetnu hermetizaciju.

upatilo u malom stanu od 40 kvadrata

Izvor: Youtube / Anastasia Dimitrieva

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