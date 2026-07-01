Mali stan od 25 kvadrata moderno opremljen: Savršeno uređena garsonjera koja ima sve

Umjesto klasičnog trpezarijskog stola koji bi zagušio sobu, prostor je zoniran elegantnim polu-barskim pultom.

Izvor: Youtube / Svetlana Borisova

Namještaj po mjeri koji ide do plafona obezbjeđuje maksimum skladišnog prostora u maloj garsonjeri .

po mjeri koji ide do plafona obezbjeđuje maksimum skladišnog prostora u . Ponavljanje istih nijansi i tekstura kroz čitav enterijer vizuelno proširuje prostor.

vizuelno proširuje prostor. Pult je odlično rješenje, jer uspešno mijenja trpezarijski sto i dijeli kuhinju od kreveta.

Mali stan od samo 25 kvadrata uređen je, na prvi pogled, bez ijednog uobičajenog kompromisa. Stanari se nisu odrekli ni od velike kuhinje, ni od komotnog kreveta pa ni od prostora za odlaganje stvari.

Ova svijetla šarmantna garsonjera dokazuje da uz pametno planiranje, mali stan ne mora da izgleda skučeno, već može da podsjeća na najljepše enterijere sa Pinteresta.

Iako je riječ o stanu u novogradnji koji je već imao osnovne podove i sanitarije, dizajnerski tim je napravio potpunu transformaciju prostora fokusirajući se na tri ključne stvari: promjenu unutrašnjih vrata, krečenje zidova u prefinjene, umirujuće nijanse i izradu kompletnog namještaja po mjeri. Rezultat je prostor koji odiše toplinom, svjetlošću i neočekivanim komforom.

U predsoblju je vizuelno dupliran prostor

Mali hodnici često pate od manjka svjetlosti, ali ovdje je taj problem riješen na najefikasniji način. Nova unutrašnja strana ulaznih vrata opremljena je velikim ogledalom koje se proteže od poda do plafona, što odmah stvara iluziju širine i dubine.

mali stan od 25 kvadrata garsonjera

Izvor: Youtube / Svetlana Borisova

Nasuprot kupatilskim vratima, dizajneri su iskoristili svaki santimetar zida: u plitku nišu smješten je dekorativni otvoreni regal za parfeme i kozmetiku, dok se u nastavku nalazi duboki ugradni plakar sa šipkama za dugačku i kratku odjeću, fiokama i skrivenim dijelom za torbe i obuću.

Kuhinja i trpezarija bez kompromisa

Centralna prostorija uspješno spaja zonu za spavanje, kuhinju i mali radni kutak. Da bi se postigao vizuelni sklad, sav ugradni namještaj rađen je u istoj estetici – kombinaciji teksture svijetlog drveta i nježne nijanse kašmira sa jednostavnim i crnim ručicama koje povezuju cijeli prostor.

Kuhinja je iznenađujuće prostrana za stan ove kvadrature. U nju su nesmetano stale velika sudopera (60 cm), ugradna mašina za pranje sudova, ugradna rerna sa praktičnom fiokom ispod nje, korpa na izvlačenje za flaše i mala mikrotalasna pećnica. Poseban estetski detalj je staklena vitrina sa unutrašnjim osvjetljenjem koja se otvara sa dvije strane, unoseći dinamiku u prostor.

Umjesto klasičnog trpezarijskog stola koji bi zagušio sobu, prostor je zoniran elegantnim polu-barskim pultom. Pult je napravljen od istog materijala kao i radna ploča, sa zatvorenom bočnom stranom, a sa spoljne strane krije dodatni prostor za odlaganje. Iznad njega su spuštene dvije prefinjene visilice koje kreiraju intimnu atmosferu tokom večere.

mali stan od 25 kvadrata

Izvor: Youtube / Svetlana Borisova

Spavaća zona i radni kutak sa stilom

U drugom dijelu sobe smješten je pravi bračni krevet (dimenzija 140x200 cm) sa podiznim mehanizmom, što obezbjeđuje ogroman skriveni prostor za odlaganje posteljine. Zid iza kreveta dekorisan je diskretnim zidnim lajsnama koje vizuelno izdužuju prostor, a iznad crnog metalnog noćnog stočića elegantno su podignute utičnice i svjetiljka za čitanje. Tekstil u nježnim tonovima i pažljivo odabran poster iznad kreveta savršeno prate paletu jastuka.

Nasuprot krevetu, pored prozora sa laganim i ležernim zavjesama, kreirana je multifunkcionalna cjelina. Tu je ugrađen frižider (čiji je front pažljivo proračunat tako da se nesmetano otvara ispod klima-uređaja), trokrilni ormar sa fiokama i dugačka, široka komoda sa duplom radnom pločom koji služi i kao radni sto. Iznad stola se nalazi otvorena polica sa diskretnim LED osvjetljenjem – idealno za knjige, dokumenta i rad u večernjim satima.

Malo kupatilo sa pametnim rješenjima

Kupatilo je zadržalo standardne dimenzije, ali je dobilo potpuno novu estetiku kroz sitne, a efektne intervencije. Fugne na pločicama su prefarbane u sivu boju kako bi se razbila monotonija bijelih zidova. Postavljen je moderan, rimless toalet, nova tuš-kabina i minimalistički crni detalji.

Najbolji trik u kupatilu je postavljanje širokog lavaboa sa produženim bočnim „krilom“ direktno iznad uže mašine za pranje i sušenje veša. Na ovaj način prostor je maksimalno iskorišćen, a ugrađeni ormarić i otvorene police iz iste serije obezbjeđuju mjesto za sve peškire i kozmetiku.

Pogledajte ovaj divan mali stan u galeriji slika.