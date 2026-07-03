U malom prostoru je svaki centimetar bitan.

Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1

Ako kažete "stan od 24 kvadrata", mnogi će vas odmah ispraviti kako to nije stan već garsonjera u kojoj može da živi samo jedna osoba i kako tu ne mogu da stanu ni sve osnovne stvari.

Međutim, na internetu se pojavio snimak fantastične ideje kako da u samo 24 kvadratna metra stane dnevna, spavaća, radna i soba za odmor, kao i garderober, a da se pritom ne spava na dvosjedu na razvlačenje na kojem preko dana sjede gosti.

Kada raspolažete malim prostorom, a treba da uklopite puno stvari, onda se svaki centimetar važi i najbolji izbor je namješaj po mjeri koji se uklapa u milimetar.

Vidi opis Četiri sobe u 24 kvadrata? Ovaj genijalni dizajn dokazuje da je moguće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube printscreeHavenhaus1 Br. slika: 11 11 / 11

Kako bi na maloj kvadraturi mogao da postoji odvojen prostor za spavanje, a da ima sve što i spavaća soba - krevet, natkasnu, policu i prozor, u ovom stanu je predloženo da se uradi "sprat" iznad dvosjeda u dijelu koji predstavlja dnevnu sobu. Dodatna prednost ovakvog namještaja jeste što sa sobom nosi dodatni skladišni prostor u dnu i u stepenicama koje vode do spavaćeg dijela.

Sa bočne strane stepenica zamišljene su otvorene police za svakodnevne sitnice, dok naspram ulaznih vrata imamo otvoreni garderober i zatvoreni ormar, a između ugradni sto cijelom dužinom zida, koji predstavlja i radni sto i mini kafe-kutak.

Sa dvosjeda, iznad kojeg su ugradne police, može se gledati televizor na zidnim nosačima ili projektor, dok zid pored vrata pruža i prostor za manju policu.

Na ovaj način su dizajneri u 24 kvadrata smjestili dnevnu,spavaću, radnu i sobu za odmor, kao i garderober, ali nedostaje prikaz kupatila i kuhinje, koji su zasigurno jednako fenomenalni kao i ostatak prostora.

(Lepa i srećna/Mondo)