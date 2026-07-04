Grant Džonson, bivši rudar, sa svetom je podelio kako je pećinu od 530 kvadratnih metara usred nedođije pretvorio u zapanjujući dom koji izdaje.

Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey

Kada je Grant Džonson prije više od tri decenije počeo da dinamitom probija stijenu usred divljine u Juti, prijatelji su mu govorili da gubi vrijeme. On ih nije poslušao.

Osam godina kasnije, u stijeni je napravio neobičan dom, a ono što je počelo kao mladalački san o životu daleko od civilizacije danas je postalo i unosan posao.

Džonson je bivši rudar koji je svoje iskustvo sa eksplozivom iskoristio na prilično nesvakidašnji način – da napravi kuću.

Njegova priča počela je mnogo prije prvih detonacija.

Vidi opis Dinamitom napravio kuću u stijeni: Osam godina je minirao, danas je iznajmljuje za 1.000 dolara za noć Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 7 / 7

Sa samo 17 godina roditelji su ga izbacili iz kuće, nakon čega se uputio u Moab, grad u američkoj saveznoj državi Juti. Živio je sam, snalazio se kako je znao i počeo da radi u rudnicima uranijuma.

"Planinario bih četvrtinu dana, zatim išao u školu, a onda četvrtinu dana provodio u rudniku. Tako sam se probijao kroz fakultet i radio u sedam različitih rudnika", ispričao je Džonson za Jutjub kanal "Tiny House Giant Journey".

Život bez struje, vode i vijesti iz svijeta

Rad u rudnicima omogućio mu je da živi upravo onako kako je želio – daleko od gradova i svakodnevne vreve.

Stanovao je u malom kamperu na svom imanju, bez struje i tekuće vode. Postepeno se gotovo potpuno udaljio od civilizacije.

Vidi opis Dinamitom napravio kuću u stijeni: Osam godina je minirao, danas je iznajmljuje za 1.000 dolara za noć Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey Br. slika: 7 7 / 7

Prestao je da prati vijesti i, kako je sam ispričao, nije ga naročito zanimalo šta se događa u „spoljašnjem svijetu“.

Takav život vodio je do 1979. godine, kada je cijena uranijuma drastično pala, a njegova dotadašnja karijera došla do prekretnice.

Kupio 40 hektara kamenjara i dobio neobičnu ideju

Nekoliko godina nakon završetka fakulteta Džonson je kupio oko 40 hektara zemlje u Juti.

Na imanju praktično nije bilo ničega osim kamenja i netaknute prirode, ali ga je zemljište koštalo 25.000 dolara.

Upravo tamo rodila se ideja koja će obilježiti naredne decenije njegovog života.

Šta ako bi napravio kuću – unutar stijene?

"Moj prvobitni plan bio je da pronađem mjesto u divljini, među kanjonima, navodnjavam zemlju i uzgajam hranu. Na kraju se sve pretvorilo u ovo", ispričao je.

Prijatelji nisu bili naročito oduševljeni njegovim planom. Govorili su mu da gubi vrijeme, ali Džonson nije odustao.

Osam godina je dinamitom pravio svoj dom

Izgradnja kuće počela je 1995. godine.

Džonson je koristio znanje stečeno tokom rada u rudnicima. Bušio je otvore u stijeni i kontrolisanim detonacijama postepeno stvarao tunele i prostorije.

Nakon miniranja ručno je obrađivao i oblikovao kamene zidove, a tek kada je završio osnovnu strukturu prostora počeo je da uređuje enterijer i unosi namještaj.

„Počeo sam da miniram 1995. godine. Prvo sam pravio male tunele, ali već nakon prve detonacije bio sam potpuno posvećen. Cijeli proces miniranja trajao je osam godina“, ispričao je.

Rezultat je prostran dom uklesan u stijenu, nastao bez klasične gradnje i građevinskih mašina.

Pronašao život kakav je oduvijek želio

Za Džonsona kuća nije bila samo neobičan građevinski projekat.

Život u divljini omogućio mu je da ostvari ideju koju je imao još kao mladić – da bude nezavisan, proizvodi vlastitu hranu i živi u neposrednom kontaktu sa prirodom.

„Prije nego što zaspim, čujem cvrčke i vidim mjesec. Nema granica u onome što mogu da uradim. Znam šta imam i čvrsto se toga držim. Pronašao sam ono što sam želio od života“, rekao je.

Nije odustao ni od ideje da sam proizvodi hranu.

Okrenuo se uzgoju životinja i organskoj proizvodnji, a tvrdi da godinama nije kupovao meso u prodavnicama.

„Već 15 godina sam uzgajam meso i nikada ga nisam kupovao. Jednostavno je boljeg ukusa, osjećam se zdravije i jedem više mesa nego ikada“, kazao je Džonson.

Od samotnjačkog doma do smještaja od 1.000 dolara po noći

Kuća koju je godinama pravio zbog želje da pobjegne od civilizacije na kraju je postala turistička atrakcija.

Džonson danas svoj neobični dom u stijeni iznajmljuje posjetiocima koji žele da iskuse život u američkoj divljini.

Prema dostupnim informacijama, cijeli objekat može da se iznajmi za oko 1.000 dolara po noći, dok boravak u jednoj sobi košta oko 350 dolara.

Tako je nekadašnji rudar, koji je sa 17 godina ostao bez doma, decenijama kasnije napravio jedan od najneobičnijih smještaja u Juti – koristeći dinamit, vlastite ruke i osam godina strpljenja.

Pogledajte raj koji je on samom sebi stvorio:

Grant Džonson je svoju kuću dinamitom napravio u steni Izvor: You Tube

(MONDO)