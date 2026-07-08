Greška broj 1 zbog koje vam cvijeće ne cvjeta: Trik iskusnih baštovana za najbujniju baštu ikada

Ako se napravi ova greška, biljke troše svu energiju na stvaranje sjemena, umjesto novih pupoljaka.

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Ljeto je period kada su bašte u punom sjaju, a većina biljaka obilno cvjeta. Da bi cvjetanje potrajalo što duže, neophodna je pravilna njega, jer i naizgled sitne greške mogu da spriječe pojavu novih cvjetova.

Stručnjak za baštovanstvo i autor sadržaja na TikToku, Majkl Grifits, upozorio je da mnogi baštovani pogrešno uklanjaju uvele cvjetove, zbog čega biljke ne nastavljaju da cvjetaju kako bi trebalo.

Iako mnogi jednostavno otkinu uvele latice ili cvijet prstima, to nije pravi način. Ovakvim postupkom na biljci ostaje dio cvijeta u kojem se razvija sjeme, pa biljka energiju usmjerava na njegovo sazrijevanje umjesto na stvaranje novih pupoljaka.

Pravilan postupak, poznat kao uklanjanje uvelih cvjetova, podrazumijeva da se makazama odstrani cijela cvjetna glavica zajedno sa kratkim dijelom stabljike. Rez treba napraviti neposredno iznad lista ili novog pupoljka, čime se biljka podstiče da razvije nove cvjetove.

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Kod ruža, uveli cvijet treba odseći u osnovi, na mjestu gdje se spaja sa stabljikom, dok se ostali zdravi cvjetovi ostavljaju da nastave da rastu.

Ako biljka ima više cvjetova na jednoj stabljici, potrebno je pratiti stabljiku do prvog para od pet listića i napraviti rez odmah iznad tog mjesta. Na taj način biljka preusmjerava energiju sa formiranja sjemena na razvoj novih pupoljaka.

Što se uveli cvjetovi ranije uklone, to će biljka brže stvoriti nove. Stručnjaci savjetuju da se ovaj postupak obavlja redovno tokom cijele sezone cvjetanja kako bi biljke ostale zdrave, uredne i nastavile da cvjetaju.